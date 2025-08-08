Българин, осъден на 12 години затвор за групово изнасилване в Испания, е задържан у нас

© bTV Българин, осъден на 12 години затвор в Испания, е задържан у нас. Присъдата му е за групово изнасилване на непълнолетно момиче. Дни преди да чуе окончателната си присъда обаче – той бяга през цяла Европа и се прибира в България.



Престъплението е извършено през 2020 г. Следва петгодишен съдебен процес. Обвиняемите българи са двама.



Единият - Стефан Симеонов - се прибира в Димитровград. Знае се, че по пътя се е движил с автомобил. От испанската полиция съобщиха, че е засечен как влиза от Германия в Австрия. Според информация на bTV в България е влязъл през Румъния, което означава, че е преминал през немалко европейски държави.



Атанас Малинов от Главна дирекция "Национална полиция" съобщи, че му е било осигурено прикритие от криминалния контингент в Димитровград. Използвал е документ за самоличност на свой братовчед, с когото много си прилича.



Другият, избягал от испанското правосъдие българин, е с още по-висока присъда и още се издирва.



Стефан Симеонов е задържан по линия на ЕНФАСТ, европейската мрежа за издирване на укриващи се от правосъдието лица, извършили сериозни престъпления. От началото на годината в България са задържани около 20 такива престъпници, сред тях е член на Коза Ностра, убиец с доживотна присъда, обвинен в Германия за тероризъм.



Повече по темата очаквайте в централната новинарска емисия.