|Българи купуват имоти в престижни райони на Северна Гърция - по над 6000 евро на квадрат
Наблюдава се засилен интерес от страна на българи към закупуване на недвижими имоти в райони в Северна Гърция, особено в Халкидики, по крайбрежията на Кавала и Серес, както и в Аспровалта, Солун.
Феноменът не е нов, но се появи отново тази година с пълното интегриране на България и Румъния в Шенгенската зона за свободно движение на ЕС, считано от 01.01.2025 г.
Местните асоциации на брокери на недвижими имоти и собственици на имоти потвърждават, че има интензивна мобилност и покачване на цените на имотите, в което роля играе и високото търсене от съседните страни на Гърция.
Инвестиционен консултант в недвижимите имоти в по-широкия регион на Северна Гърция казва, че наистина има сделки от български купувачи, но това са имоти с максимална цена от 200 000 евро.
Търсенето от българи изглежда завишено поради ниското предлагане на недвижими имоти и много високите цени, на които гръцките собственици се опитват да продадат имотите си, особено в Халкидики.
"Черен" Airbnb
Много купувачи отдават под наем ваканционните си жилища на свои сънародници, вероятно чрез обяви в чуждестранни уебсайтове. Тъй като това са неофициални сделки между граждани на трети страни, наемите не се декларират в Гърция, а често се представят като "гостоприемство" от приятели и роднини.
Тази тенденция разтревожи гръцките власти, които говорят за черен Airbnb, който създава нелоялна конкуренция и вреди на гръцката държава.
Професионалната камара на Халкидики изглежда готова да се намеси динамично, в сътрудничество с Централния съюз на гръцките камари и администрацията на Панхеленската асоциация на мениджърите на имоти.
Как българите купуват толкова скъпи имоти
Що се отнася до въпроса как е възможно граждани на страни като България, която има по-нисък жизнен стандарт от Гърция, да купуват ваканционни имоти с относителна лекота в скъпи райони като Халкидики, които са недостъпни за средностатистическия местен купувач, отговорът е прост и лесен за разбиране.
Става въпрос за социална класа – каквато съществува във всяка страна – с високи доходи, както каза президентът на солунската агенция за недвижими имоти.
От 5000 до 6000 евро за квадратен метър
Цените на недвижимите имоти в Халкидики са се повишили до скандални нива, от 5000 до 6000 евро на квадратен метър – за къщи, които нямат лесен достъп до морето, докато тези, които са чисто крайбрежни, струват много повече.
