Божидар Божанов от нос "Червенка": Държавата не си е свършила работата при определянето на имотите с отпаднала необходимост
Автор: Георги Кирилов 18:55Коментари (0)18
© Булфото
"Нос "Червенка“ в община Созопол е сред най-големите имоти, които Министерският съвет включи в списъка с държавни терени с отпаднала необходимост. Тук виждаме пореден пример как държавата не си е свършила работата при подготовката на този списък от над 4400 имота. Това заяви съпредседателят на "Да, България“ Божидар Божанов, който днес посети нос "Червенка“.

Депутатът разкри, че към нос "Червенка“ има много реституционни претенции и висящи дела, които не са приключили.

Божидар Божанов допълни, че в имота се извършват археологически разкопки. Там се намира и крепост, която може да се окаже туристическа атракция.

"Целият този анализ трябваше да бъде свършен от съответното министерство, което смята да се разпорежда с този имот. Тази работа не свършена. Този имот е качен, след това свален от сайта на МРРБ, и местните хора си мислят: "Ето, сега ще бъде продаден.“ Не че Министерският съвет е казал непременно това, но заради лошата им комуникация и несвършения анализ стоя повече въпроси, отколкото отговори," заяви Божанов.

Според съпредседателя на "Да, България“, по принцип, инициативите за продажба на държавни имоти с наистина отпаднала необходимост са позитивни. От партията ще настояват за адекватен анализ необходимостта и потенциалните решения за конкретните имоти.

"Ако е необходимо, да бъде отделена крепостта от останалата част, да бъдат отделени частите, които са обект на реституционни претенции и след това да се премине към последващи действия,“ допълни Божанов.






