Адв. Пламен Бонев: Това е действие, което се върши в краен случай. Най-нормално е да се обадите на телефон 112 

© "Това е специфичен правен институт. Исторически в България гражданският арест е непознат като традиция. Рядко се извършват такива. В държави като Щатите това си е честа традиция", каза адвокат Пламен Бонев.



По думите му има лица, които вършат общественоопасни деяния и именно гражданите, които са будни и активни, могат да предотвратят тези действия и да ги задържат.



"Много важно е да има пропорционалност при действията по задържане и това, което е извършило лицето. Ако деянието е с по-висока степен на обществена опасност, може да се предприемат по-сериозни мерки. Ако е извършено по-леко престъпление, трябва да сме много по-внимателни в действията. Има много лица, осъдени за прекомерна употреба на сила", подчерта адв. Бонев пред Bulgaria ON AIR.



Не бива да превишаваме правата си



Идеята на гражданския арест е да ние да предадем лицето на властите, а не да го държим принудително или да му причиняваме излишни телесни увреждания, изтъкна още той.



"Това е действие, което се върши в краен случай. Най-нормално е да се обадите на телефон 112 и да сигнализирате МВР. Ако все пак решите, че трябва вие да го задържите, трябва да има съразмерност във вашите действия. Органите на реда са специално обучени, имат специални средства. Ако нанесете средна телесна повреда и я нанесете умишлено, ще носите наказателна отговорност, ще получите или условна, или ефективна присъда", обясни адвокат Бонев.