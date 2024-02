Родена на село на 78 тя продължава да е на върха

© Тя е сбъднатата американска мечта. Еталон за блондинка. И не съвсем. С умопомрачителна визия, невероятна прическа и бюст, на който всички силиконки могат да завидят.



"Купих си го, значи е мой“, шегува се Кралицата на кънтри музиката Доли Партън. И още: "Гърдите ми проправиха пътя към успеха“. За това вече не се шегува. Но го казва с известна доза престорена скромност. Защото има дадености, които не се купуват с пари - талант, упоритост и ангелски глас.



Родена в селска местност в щата Тенеси в семейство на 12 деца (нейната сестра Стела също е известна певица), Доли Партън дебютира на сцената на 13. И не слиза от нея и сега, когато е вече на 78. При това със завидна енергия. Само със седем години е по-млада от родната кралица Лили Иванова. Но като нея поддържа външността си с много лишения и твърда воля. Приличат си и по начина, по който говорят - кокетно, женствено, глезено. И по това, че и двете нямат наследници. Но докато Лили Иванова има резерви да говори по темата или се ограничава до това, че такъв въпрос не трябва да се задава на нито една жена, то Доли Партън приема бездетността си като Божия воля: "Може би Бог е преценил така, за да бъда майка на всички деца“.



През 1971 г. Доли привлича широко внимание с албума Coat of Many Colours, който се смята за крайъгълен камък в историята на кънтри музиката. Три години по-късно тя написва и издава първите си два суперхита като сингъли - Jolene (най-добрата й песен според списание Rolling Stone) и“I Will Always Love You. Няколко години тя е вече най-търсената изпълнителка в света на кънтри музиката, но мечтае за още по-широка публика. През 1977 г. певицата издава албума Here You Come Again, който прави името на Доли известно далеч отвъд южните щати, където традиционно са концентрирани повечето фенове на кънтри музиката.



През следващите пет до седем години Доли е позиционирана повече като поп дива, отколкото кънтри певица. Трудно е да не бъде забелязана: с височина 152 см, феноменални гърди и прилепнали костюми, които подчертават тънката й талия. Таблоидите непрекъснато спекулират колко естествени са гърдите й. Певицата захранва допълнително слуховете с реплики от типа: "Необходими са много пари, за да изглеждаш толкова евтино“. Така коментарите, че изглежда като блудница, никога не успяват да я жегнат. Доли Партън е жена от главата до петите. И никой не успява да я накара да се напъха в строг тоалет по какъвто и да е повод. Девизът на кралицата е "Всичко на показ“. И тя го може така както никоя друга.



За тези, които я подценяват, са цифрите - 7 награди "Грами“, 10 награди на Американската асоциация на кънтри музиката, 5 награди на Академията за кънтри музика, 3 Американски музикални награди. И още: 25 златни, платинени и мултиплатинени плочи в дискографията й, 41 албума в топ 10 в кънтри чартовете, 25 пъти нейни песни са оглавявали класацията на "Билборд“ за кънтри сингли. Трябват ли ви още рекорди? Доли Партън има над 100 милиона продадени копия от сингли, албуми и компилации на физически носител и в дигитален вариант.



Рейтинг



Феновете й плакнат очи и на екрана - с тази нейна външност не можеше да не пробие и като актриса. След края на снимките за филма "Стоманени магнолии“ Доли Партън предприема голямо турне из Европа и бие по рейтинг Мадона.



Звездата на кънтрито не се страхува да експериментира - стига да не е свързано с външността й. "Да се обърна към рока беше едно от най-забавните неща, които съм правила“, каза тя за първия си рок албум Rockstar миналата година. За него тя си сътрудничи с динозаври като бившите членове на "Бийтълс" Пол Маккартни и Ринго Стар, рок ветераните Елтън Джон и Стинг, кръщелницата си Майли Сайръс.



"Винаги съм живяла предимно в света на кънтри музиката и я обичам", каза Доли Партън на пресконференция в Лондон, цитирана от Ройтерс. "Това беше нещо съвсем ново за мен и аз наистина вложих сърцето и душата си в него и ми се иска да мисля, че това е един от най-добрите записи, които някога съм правила", допълва кънтри звездата.



На въпроса дали водещият сингъл World of Fire, в който освен за други неща пее за "алчните политици", съдържа политическо изявление, Доли Партън отговаря: "Пиша песни не за да правя големи политически изявления, а просто за да накарам хората да се замислят, да се огледат около себе си, да почувстват и да помислят какво можем да направим, за да се справим по-добре".



Пак тогава Партън, която работи по създаването на бродуейски мюзикъл за живота си, вметна, че има още един жанр, към който иска да се насочи, и това е госпълът. И тук вече има известна ирония. Защото църковните песнопения ще изглеждат странно в изпълнение с тоалети с ресни и пайети, бухнала грива и нейната запазена марка - сутиен с размер на палатка. Но пък ще е нейното отмъщение към онзи дядо проповедник, който се е опитвал да я вкара в правия път. Откъдето впрочем тя никога не се е отклонявала.



"Искам наистина да направя нещо голямо, по-скоро нещо, което да повдига духа. На моята възраст се замисляш за това, което се случва в света, и си мислиш "няма да съм тук толкова дълго", така че искам да оставя някакви послания", кокетира звездата. А ние искаме да я виждаме и чуваме все същата и след 30 години. Защото звездите нямат възраст. Доли Партън го доказва, пипе "Телеграф".