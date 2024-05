Павел Симеонов: Месец май е изключително разнообразен и интересен откъм премиерни филми на големия екран

© Фокус Месец май е изключително разнообразен и интересен откъм премиерни филми на големия екран – от романтичните, комерсиални, артхаус филми до хоръри и научна фантастика. Това коментира в предаването "Сториборд" на Радио "Фокус" кинокритикът Павел "Пачето“ Симеонов.



"Измислени приятели" (IF) на режисьора, сценарист и актьор Джон Кразински е един от филмите в майския киноафиш. "От самия факт, че е заснет от Януш Камински, който снима почти всички филми от много време насам на Стивън Спилбърг, става ясно, че по някакъв начин този филм иска да улови класическата спилбъргова детска магия," каза той и обясни, че става въпрос за едно момче, което открива тайно общество от измислени приятели, които съществуват наистина. Според него това е стандартен детски филм, като може би му липсва нещо по-конкретно като структуриращ елемент, като конфликт. "Според мен доста голяма част от филма е просто запознанство с различни същества, нито едно от които не е особено впечатляващо или не подсказва за някакво супер дълбоко въображение от страна на Кразински."



От хорър жанра двете заглавия този месец са: "Абигейл" (Abigail) и "Карти на смъртта" (Tarot), като по думите на кинокоментатора "Абигейл" е по-скоро хорър комедия със свръхестествен елемент в него, което прави филма доста абсурден и му се губи балансът.



Новият филм от известната поредица "Планетата на маймуните" – "Кралството на планетата на маймуните" (Kingdom of the Planet of the Apes) е началото на планирана нова трилогия и представлява по-стандартна, изцяло приятна версия на предишната трилогия от поредицата, смята Павел Симеонов, като според него визуалните ефекти във филма са наистина впечатляващи. По думите му този филм е със сравнително по-високо качество от повечето други филми с такъв мащаб и бюджет.



Според водещия на предаването Благой Д. Иванов това е филм, който следва една особено логична нишка на еволюция, която е свързана и с начина, по който един социален строй може да се трансформира и дори да рухне. Филмът показва как маймуните могат да се превърнат в същите чудовища, каквито са били и хората в някаква степен преди тях. "Това е по-скоро предупреждението на тази поредица, че разумът и нашите амбиции, независимо какъв е нашият биологичен вид, могат да раждат чудовища в съзнанието, които да ни завладеят. Смятам, че властта покварява независимо дали си маймуна или човек," обясни той.



Френският филм "Звярът" (La bête) с Леа Сейду, който е адаптация по мотиви от повестта "Звярът в джунглата" от Хенри Джеймс, също може да се види в кината през този месец. "Филмът разказва за човек, който не може да открие любовта, дори когато тя е пред него, в три различни времеви периода. Това е много интересна идея, която е направена по доста нетрадиционен начин," смята кинокритикът.



"Отвлечен" (Kidnapped) на Марко Белокио е европейско жанрово кино, което проследява борбата на едно семейство да върне своя отвлечен син, като от семейна драма историята придобива политическо измерение. "За хора, които искат традиционно европейско кино, мисля че това е филмът за тях този месец,“ заяви кинокритикът Павел "Пачето“ Симеонов.