Мария Бакалова с две номинации за филмови награди

© Instagram Комедията "Борат 2" получи три номинации за филмовите и телевизионните награди на MTV - за най-добър филм, пробив на Мария Бакалова и най-добро екранно дуо за Бакалова и Саша Барън Коен, съобщи Контактмюзик.



С две номинации за отличията във филмовите категории е "Юда и черният месия".



Освен "Борат 2" и "Юда и черният месия" наградата за най-добър филм ще си оспорват "Момиче с потенциал", "За душата" и "To All the Boys: Always and Forever".