Любим на милиони, този филм е белязан с няколко нещастия и смърт

© "Бодигард“ (The Bodyguard) е американски романтичен трилър от 1992 г. на режисьора Мик Джаксън, като филмът излиза на екран на 25 ноември 1992 г. от Warner Bros. Предлагаме ви 10 любопитни факта за филма "Бодигард", които може да не знаете - филмът можете да гледате по bTV Cinema на 8 февруари.



1. "Бодигард" включва първата главна филмова роля на музикалната икона Уитни Хюстън в актьорска й кариера, като до този момент е имала само няколко второстепенни роли.



2. Филмът е истински трамплин и за актьорската кариера на Кевин Костнър, който влиза в ролята на бивш агент на ЦРУ, превърнал се в бодигард. Той е нает да защити героинята на Хюстън, която е музикална звезда.



3. "Бодигард" е по сценарий на култовия Лорънс Касдан, който е съсценарист на филмите от сагата за "Междузвездни войни" - "Империята отвръща на удара", "Завръщането на джедаите", "Силата се пробужда" и "Соло: История от Междузвездни войни". Той написва сценария на "Бодигард" в средата на 70-те години на миналия век.



4. Първоначалната идея е в главните роли да влязат Стив Маккуин и Даяна Рос, но началото на снимките се отлага непрекъснато във времето и в крайна сметка проектът пропада, докато не бъде реализиран през 1992 г.



5. Кевин Костнър предлага на Уитни Хюстън да направи за филма кавър на песента на Доли Партън "I Will Always Love You", излязла още през 1974 г. – както и да започне акапелно парчето.



6. Филмът достига второ място по приходи за 1992 г. Филмът постига изключителен касов успех в киносалоните като при бюджет от 25 млн. долара, инкасира приходи от 411 млн. долара в световния боксофис.



7. Уитни Хюстън претърпя спонтанен аборт по време на продукцията и прекарва няколко седмици във възстановяване.



8. Имението на Рейчъл (героинята на Хюстън) в "Бодигард" е същото като това с отрязаната конска глава във филма "Кръстникът" (1972).



9. Продукцията е белязана от смърт, след като Бил Виталиано - 33-годишен работник в транспортния отдел на филма, е притиснат между два крана за осветително оборудване, когато единият от тях се поврежда на паркинг-гараж в Лос Анджелис.



10. През есента на 2021 г. се появиха слухове за римейк на “Бодигард", като в главните роли трябва да са звездата от “Тор" Крис Хемсуърт и рапърката Карди Би, пише Ladyzone.bg.