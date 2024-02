Бяха романтично свързани преди, а сега се носят нови слухове

© Изненадващо за всички, наскоро Кание Уест и Ким Кардашиян се събраха за няколко часа и вечеряха заедно в луксозен ресторант В Малибу. Причина бившите съпрузи да седнат на една маса бе дъщеря им Норт, която бе в компанията на свои приятели.



Макар че децата им винаги ще бъдат нещото, което ги събира, Ким и Кание продължават живота си в различни посоки и с нови партньори до себе си. За Кание това се оказа Бианска Ченсори, а за Ким очевидно в момента e Одел Бекъм-младши.



Романсът на Ким Кардашиян и Одел Бекъм-младши "става сериозен" според източници на Page Six. Двойката се опитва да навигира внимателно във връзката си, защото "личността на Одел е много по-потайна" от тази на Кардашиян, казва източник пред Us Weekly.



31-годишният играч на Балтимор Рейвънс е "сдържан, докато Ким е свикнала да бъде постоянно под светлината на прожекторите", казва източникът пред изданието, добавяйки, че те "се опитват да разберат какви ще са следващите стъпки в отношенията им."



43-годишният основател на Skims и звездата от NFL бяха романтично свързани за първи път през септември, като близки до двойката споделиха пред Page Six, че Ким Кардашиян и Бекъм-младши "излизат от време на време" след раздялата с приятелката му Лорън "Лоло" Ууд.



Друг вътрешен човек обаче уточни, че двамата са предимно приятели и излизат в компания, тъй като са в подобни социални кръгове, точно както на партито за рождения му ден. Двойката обаче допълнително предизвика слухове за любовна връзка, когато бяха забелязани заедно на тържество след наградите на Съветът на модните дизайнери на Америка през ноември.



Наскоро риалити звездата и Бекъм-младши бяха забелязани да присъстват заедно на церемонията на Джей Зи преди наградите Грами в Западен Холивуд и според очевидци са били доста интимни. За момента никой от двамата не е коментирал предполагаемата им връзка, затова по всичко личи, че ще чакаме просто времето да покаже, предава lifestyle.bg.