© Виктория от Варна, която представя България, ще пее под номер 13 във втория полуфинал на Евровизия 2021, който ще се проведе на 20-и май. Това обявиха организаторите на музикалната надпревара от Европейския съюз за радио и телевизия. Българската представителка получи една от най-добрите стартови позиции в шоуто и ще има възможност да изпълни песента си "Growing Up is Getting Old" пред близо 200 милиона зрители от цял свят.



Зрителите в България няма да могат да подкрепят българската песен на 20-и май, но всички българи, които живеят в Испания, Франция, Обединено Кралство, Гърция, Швейцария, Дания, Сърбия, Финландия, Австрия, Португалия, Чехия, Полша, Албания, Естония, Грузия, Исландия, Латвия и Молдова ще могат да гласуват за Виктория.



Във втория полуфинал на Евровизия 2021 ще вземат участие общо 17 песни, като 10 от тях ще се класират за големия финал на 22-ри май. Продуцентският избор на стартовите позиции в шоуто цели да има максимално стилово разнообразие, а важна роля за реда на изпълнение играе и сценичното представяне.



Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа.