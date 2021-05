© Песните от 65-ото издание на конкурса за песен Евровизия доминират музикалните класации след финала на музикалната надпревара, който се проведе на 22-ри май. Сред тях е и песента на България “Growing Up is Getting Old", която в момента заема 36-то място в световната класация на Спотифай “Viral 50 – Global" и попада още в чартовете на Ирландия, Нидерландия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Полша, Белгия, Дания, Естония, Исландия, Израел, Латвия и Литва.



Виктория сподели: “Много съм щастлива, че “Growing Up is Getting Old" има такива добри резултати, не само в Spotify, но и в Tidal, Deezer, Apple Music. Вече работя по нова музика и нямам търпение да я споделя със света."



Победителите от италианската рок група Måneskin триумфираха в световните чартове. Песента им “Zitti E Buoni" се превърна в най-стриймваната италианска песен в рамките на 24 часа и оглави класациите в 14 държави, сред които и България. Сред хитовете в платформите за музика се нареждат още песните на Франция, Швейцария, Украйна, Гърция, Кипър, Финландия, Исландия, Русия, Норвегия, Израел, Великобритания, Германия, Португалия, Азербайджан, Сан Марино, Молдова, Швеция и Малта.



България се класира на 11-то място на големия финал на Евровизия. Талантливата Виктория получи общо 170 точки от зрителите и журитата за песента си “Growing Up is Getting Old", като има равни точки със завършилата на 10-то място от Гърция. Във втория полуфинал България завършва на 3-то място.



Българското участие в песенния конкурс Евровизия през 2020 и 2021 година се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Лигна Груп, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на Евровизия България.



България има общо 13 участия на Евровизия. В периода от 2005 до 2013 година страната ни има само едно класиране във финала от общо 9 участия. През 2014 и 2015 година България пропуска участие. След завръщането на страната ни през 2016, следват три години на изключително успешни класирания. През 2019 година България отново пропуска участие, но се завръща през 2020 с Виктория. Пандемията от коронавирус беше причина за отмяна на конкурса. Участието на Виктория през 2021 e четвъртото най-успешно представяне на България.