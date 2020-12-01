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Ïëåâíåëèåâ: Ðàäåâ å êðúãëà íóëà, äúðæè ñå êàòî Ëåíèí
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 16:34 / 01.12.2020Êîìåíòàðè (17)46
© ÁÃÍÅÑ
Ïðåç ïúðâàòà âúëíà íà Covid-19 ìèíàõìå äîáðå, ïðåç ëÿòîòî ñå îòïóñíàõìå, âúâ âòîðèÿ åòàï âëÿçîõìå ëåêî íåïîäãîòâåíè è ñ ëîøà äèñöèïëèíà“. Òîâà êîìåíòèðà ïðåçèäåíòúò â ïåðèîäà 2012 - 2017 ãîäèíà Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ ïðåä ÁÍÐ.

Êàòî íåäîñòàòúê òîé ïîñî÷è âñå îùå ëèïñâàùàòà ó íàñ åëåêòðîííà çäðàâíà êàðòà.

"Âòîðèÿò ïðèçíàê, ÷å çäðàâíàòà ñèñòåìà å äúëáîêî íåðåôîðìèðàíà - èìàìå äîñòàòú÷íî ëåêàðè, áîëíèöè è ïàðè, èìà ñåðèîçíî ìîäåðíèçèðàíå íà ñèñòåìàòà, íî å íåîáõîäèìà îðãàíèçàöèîííà ðåôîðìà", êàçà Ïëåâíåëèåâ. 

Ïî äóìèòå ìó ñàìèòå ëåêàðè, ëèäåðèòå, íå ñà íà åäíà è ñúùà ïîçèöèÿ êàêâî è êàê òðÿáâà äà ñå ðåôîðìèðà, çàòîâà ìèíèñòðèòå íÿìàò ïîëèòè÷åñêàòà âúçìîæíîñò äà íàëîæàò åäíî èëè äðóãî ðåøåíèå.

Íàäÿâàì ñå òîçè ñåêòîð äà ñå ñúáóäè ñëåä øîêà îò ïàíäåìèÿ è äà ñå íàïðàâÿò ïðîìåíèòå, êàòî ñðåä òÿõ å åëåêòðîííîòî çäðàâåîïàçâàíå. Íå å òðóäíî òîâà äà ñå íàïðàâè, íåîáõîäèìà å âîëÿ, çàêîí. Òðÿáâà äà ñå ðàç÷èñòÿò íååôåêòèâíîñòèòå, ïîñî÷è îùå òîé.

Ñïîðåä íåãî, êîãàòî ïîëîæåíèåòî å òåæêî, äúðæàâàòà å íà õîä è â ñèòóàöèÿ íà ñåðèîçíà êðèçà  "êåñèÿòà òðÿáâà äà ñå ðàçâúðæå".

"Òâúðäîòî ôèêñèðàíå íà åäíî íèñêî íèâî íà äàíúöè, êàêòî å ïëîñêèÿò äàíúê ó íàñ, ïðåäîïðåäåëÿ äà íå ñå ïðàâÿò èçêëþ÷åíèÿ çà êîãîòî è äà áèëî. Êîëêîòî ïîâå÷å ñå ñìåíÿò äàíú÷íèòå ñòàâêè êúì ïî-íèñêè, òîëêîâà ïîâå÷å äúðæàâàòà ñúáèðà ïîâå÷å ïàðè... Â êðèçà ïî-äîáðå ðàáîòè íå ñåëåêòèâíîòî íàìàëÿâàíå íà äàíúöèòå íà åäèí èëè íà âòîðè, à ñåëåêòèâíàòà ïîìîù çà íóæäàåùèòå ñå", ñìÿòà Ïëåâíåëèåâ, ñïîðåä êîãîòî áþäæåòúò çà ñëåäâàùàòà ãîäèíà ùå èçäúðæè íà ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà íà êðèçàòà è íÿìà äà ñå íàëàãà äîïúëíèòåëíà ðåâèçèÿ.

"Íå èñêàì äà ãîâîðÿ ñ Ðóìåí Ðàäåâ, çàùîòî ñå âáåñÿâàì. Òîé òîòàëíî îáåçñìèñëè ïðåçèäåíòñêàòà èíñòèòóöèÿ. Íèùî, êðúãëà íóëà, íÿìà äîâåðèå, ïëþåíå íà äúðæàâàòà äåíîíîùíî è âå÷å íÿìàì íàäåæäà, ÷å íåùî ùå ñå ïðîìåíè. Íåêà äà ïèòàòå ìåäèèòå, êàêâî íåùî å ñâúðøèë çà 4 ãîäèíè? Ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿ òîé íå ñè ìðúäíà ïðúñòà. Ðàçáèðàì çàùî íå äàâà ðåøåíèÿ - çàùîòî íÿìà åêèï! Òîé íàïðàâè êîìóíèñòè÷åñêî èçêàçâàíå ïðåä ïðîòåñòèðàùèòå êàòî Ëåíèí è õîäè ïî ïàðòèéíè ñúáèðàíèÿ", ïîñî÷è Ðîñåí Ïëåâíåëèåâ.




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òî ùîòî äðóã íå èñêàøå áå... Ðîñêàòà ïîíå èìàøå íÿêàêâî íàèâíî äîáðîäóøíî èçëú÷âàíå, çà ðàçëèêà îò òîÿ ãüîíñóðàò... óìúë÷àõà ñå âñè÷êè, íèêîé íå èñêà äà âàäè êåñòåíèòå .. ëÿòîñêà êîãà âúðâÿõà êîðèòå ñ ÿéöàòà äðóãî áåøå..
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