Îòìåíèõà ãàðàíöèÿòà îò 10 000 ëâ. íà Ìåñòàí, íÿìàëè ÿñíîòà çà èìóùåñòâåíîòî ìó ñúñòîÿíèå

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 13:43 / 18.04.2019Êîìåíòàðè (17)64
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Îêðúæíèÿò ñúä â Êúðäæàëè îòìåíè ãàðàíöèÿòà îò 10 000 ëåâà íà ëèäåðà íà ÄÎÑÒ Ëþòâè Ìåñòàí. Òÿ ìó áåøå íàëîæåíà îò ïðîêóðàòóðàòà çà êàòàñòðîôàòà êðàé ÃÊÏÏ "Ìàêàçà", ïðè êîÿòî çàãèíà 6-ìåñå÷íî áåáå.

Åäèí îò àðãóìåíòèòå íà ìàãèñòðàòèòå å, ÷å íÿìàëè ÿñíîòà çà èìóùåñòâåíîòî ñúñòîÿíèå íà ïîëèòèêà, ñúîáùàâà "24 ÷àñà". Ðåøåíèåòî å îêîí÷àòåëíî. Çàñåãà â ñèëà îñòàâàò äðóãè äâå ìåðêè, íàëîæåíè íà Ìåñòàí - çàáðàíà äà íàïóñêà ñòðàíàòà è îòíåìàíå íà øîôüîðñêàòà êíèæêà.

Ìåñòàí å îáâèíåí çà èíöèäåíòà, ïðè êîéòî ïðè÷èíè ñìúðò ïî íåïðåäïàçëèâîñò íà 6-ìåñå÷íàòà Å. À. íà 14 àïðèë íà ïúòÿ çà Ãúðöèÿ, êðàé ñåëî Çàãîðöè.




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