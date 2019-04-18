Îòìåíèõà ãàðàíöèÿòà îò 10 000 ëâ. íà Ìåñòàí, íÿìàëè ÿñíîòà çà èìóùåñòâåíîòî ìó ñúñòîÿíèå

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Åäèí îò àðãóìåíòèòå íà ìàãèñòðàòèòå å, ÷å íÿìàëè ÿñíîòà çà èìóùåñòâåíîòî ñúñòîÿíèå íà ïîëèòèêà, ñúîáùàâà "24 ÷àñà". Ðåøåíèåòî å îêîí÷àòåëíî. Çàñåãà â ñèëà îñòàâàò äðóãè äâå ìåðêè, íàëîæåíè íà Ìåñòàí - çàáðàíà äà íàïóñêà ñòðàíàòà è îòíåìàíå íà øîôüîðñêàòà êíèæêà.
Ìåñòàí å îáâèíåí çà èíöèäåíòà, ïðè êîéòî ïðè÷èíè ñìúðò ïî íåïðåäïàçëèâîñò íà 6-ìåñå÷íàòà Å. À. íà 14 àïðèë íà ïúòÿ çà Ãúðöèÿ, êðàé ñåëî Çàãîðöè.
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