Íàäðóñàíèÿò Êðèñòèÿí, êîéòî óáè Ìèëåí Öâåòêîâ, èñêà íà ñâîáîäà

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Òåñòúò óñòàíîâè, ÷å Íèêîëîâ å ñåäíàë çàä âîëàíà äðîãèðàí. Àäâîêàòúò ìó îïèòà äà ïðåõâúðëè âèíàòà çà ñìúðòòà íà Ìèëåí Öâåòêîâ íà õîðàòà, îêàçàëè ïúðâà ïîìîù íà æóðíàëèñòà.
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