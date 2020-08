Отлична новина за Цвети Пиронкова долетя от САЩ

© Instagram Цветана Пиронкова е в списъка за основната схема на US Open. За последно 32-годишната пловдивчанка игра на Уимбълдън 2017 година, където отстъпи пред Каролина Вожняцки (Дания) във втория кръг. В последствие тя лекуваше контузия, а след това и роди, заради което може да се възползва от т.нар. "защитен ранкинг", в който тя заема 123-а позиция.



В началото на март Пиронкова обяви плана си за завръщане на корта, но намерението ѝ беше осуетено поради спирането на сезона заради пандемията от коронавирус.



Заради COVID-19 квалификации на "Флашинг Медоус" няма да има, а в основната схема стартират 120 по право от световната ранглиста и 8 с "уайлд кард". Заради отказа на около дузина от състезателките от топ 100, сред които и водачката в класацията Ашли Барти (Австралия), последната от приетите е 127-ата в света Лизет Кабрера (Австралия).



Най-доброто постижение на Цветана Пиронкова на US Open e достигането до осминафиналите през 2012 г. Освен това нашето момиче е полуфиналистка от Уимбълдън и четвъртфиналистка от "Ролан Гарос".



US Open 2020 ще започне на 31 август. Турнирът ще се проведе без публика и при строги правила от санитарна гледна точка.