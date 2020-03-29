Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëîÔóòáîëÁàñêåòáîëÂîëåéáîëÄðóãèÃàëåðèèËè÷íîñòèÑòàòèñòèêè
Ñïîðòíèòå íîâèíè: Äíåñ (3) | Â÷åðà (1)
Íèêîëà Èëèåâ: Íÿìà äà ïîäïèøà äîãîâîð ñ Áîòåâ! Èñêàò ìå Èíòåð, Þâå, Ìàí Þí, ÏÑÆ è Áåíôèêà!
Àâòîð: Ñòîé÷î Ãåíîâ 11:52 / 29.03.2020Êîìåíòàðè (12)10
© Blagoevgrad24.bg
Îáÿâåíèÿò îò íÿêîè ñïåöèàëèñòè êàòî "äèàìàíò" â øêîëàòà íà Áîòåâ (Ïä) Íèêîëà Èëèåâ ñåíçàöèîííî îáÿâè, ÷å áúäåùåòî ìó íå ñâúðçàíî ñ "æúëòî-÷åðíèÿ" êëóá. Òàëàíòúò îò Ðóñå ùå íàâúðøè 16 ãîäèíè íà 6 þíè, íî êàòåãîðè÷íî îòêàçâà äà ïîäïèøå ïðîôåñèîíàëåí äîãîâîð ñ "êàíàðèòå".

Íàïàäàòåëÿò ïîòâúðäè åêñêëóçèâíàòà íîâèíà íà Plovdiv24.bg îò 12 ôåâðóàðè, ÷å êúì íåãî èìà ðåàëåí èíòåðåñ îò Èíòåð (Ìèëàíî) è çàòîâà å îòêàçàë îôåðòàòà íà Àÿêñ (Àìñòåðäàì). Íåùî ïîâå÷å - ñåãà Íèêîëà Èëèåâ ðàçêðè, ÷å îñâåí ñïîìåíàòèòå äâà ãðàíäà, èíòåðåñ êúì íåãî èìà ñúùî òàêà îò Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä, Þâåíòóñ, ÏÑÆ è Áåíôèêà.

"Äà, Àÿêñ ïðîÿâèõà ìíîãî ñåðèîçåí èíòåðåñ êúì ìåí, íî òîâà íå áåøå åäèíñòâåíèÿò êëóá. Áÿõà íà ïðåãîâîðè ñ ìîÿ àãåíò, íî êîëêîòî è äîáðî äà áåøå òÿõíîòî ïðåäëîæåíèå çà ìîåòî ðàçâèòèå è óñëîâèÿ, ìîÿò àãåíò ðåøè, ÷å èìà ïî-äîáðî ìÿñòî çà ìåí. Ïîòâúðæäàâàì, ÷å èìà ðåàëåí èíòåðåñ êúì ìåí îò Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä è Èíòåð è àç ñúì íàèñòèíà ìíîãî ïîëàñêàí! Ìîÿòà ìå÷òà âèíàãè å áèëà äà èãðàÿ â ãîëÿì åâðîïåéñêè îòáîð. Íåùàòà çàïî÷âàò äà ìè ñå ñëó÷âàò ñ èíòåðåñà íà êëóáîâå êàòî Èíòåð, Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä, Àÿêñ, Þâåíòóñ, ÏÑÆ è Áåíôèêà. Êîëêîòî è äà îáè÷àì è õàðåñâàì Áîòåâ (Ïä), íå áèõ ñå ñúãëàñèë äà ïîäïèøà ïðîôåñèîíàëåí äîãîâîð ñ êëóáà. Íàäÿâàì ñå, ÷å ðàçáèðàòå çàùî", çàÿâè Íèêîëà Èëèåâ ïðåä êîëåãèòå îò Ñïîðòàë.
Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 167
27.03.2020
27.03.2020
26.03.2020
26.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/28 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
Äà èçáåðåø äà òúðêàø ïåéêàòà íà íÿêîé ãðàíä, ïðåä àëòåðíàòèâàòà äà èãðàåø â ìúæêèÿ îòáîð íà Áîòåâ, å ìåêî êàçàíî ñòðàííî.Ïîðåäíîòî õëàïå, êîåòî å ïîäëúãàíî îò àë÷íèÿ ñè ìåíèäæúð.Ïîæåëàâàì ìó óñïåõ, íî ñúì ñèãóðåí, ÷å è òîé ùå ñå âúðíå, êàòî âñè÷êè îñòàíàëè íà íåãîâàòà âúçðàñò, íî ùå å çàãóáèë 2.3 ãîäèíè.
0
 
 
Óñïåõ æåëàÿ íà ìîì÷åòî... ñòèãà çëîáà... íî íåêà äà "óêðåïíåø" è òîãàâà òúðñè ãîëåìèÿ ôóòáîë... ïðèìåðè áîë... äîðè Òîøêî íå áå ãîòîâ çà áóíäåñëèãàòà... ïðèìåðèòå êàòî Ñåðêàí áîë... âèæ è ñ Êðèñ êàêâî ñòàíà... íàèñòèíà ëè÷åí ñúâåò, ñòúïè õóáàâî òóê õóáàâî è òîãàâà ìèñëè çà íàãîðå... (îñâåí àêî íå ñè íÿêàêúâ ãåíèé)
+1
 
 
Ëîøî, ìíîãî ëîøî. ×îâåêà êîéòî òè äàâà àêúë òè å äóøìàíèí. Èñòèíñêè ôóòáîë â Åâðîïà ùå èìà ÷àê ñëåä äâå ãîäèíè, íàé-ìàëêî. Äî òîãàâà ñè ïðèêëþ÷èë. Èíà÷å ëåê òè ïúò è êúñìåò. ×óâàëè ñìå è çà äðóãè òàêèâà" äèàìàíòè"!
+1
 
 
Îò âèñîêî , íàé - ëåñíî ñå ïàäà ! Âíèìàâàé !
-1
 
 
Ïî òî÷íî Èíòåð Êîðîíàâóðèñ ðŸ˜‚ðŸ’¯
+2
 
 
Â òåçè âðåìåíà íÿêîé òðÿáâà äà ìó îáÿñíè äà íå ãîâîðè ìíîãî.Â áëèçêî áúäåùå å ïî âàæíî äà èãðàå ,à íå äà ìå÷òàå. Äà íå ñòàíå,êàòî ñ åäèí äðóã äèàìàíò äåòî ñå âúðíà îò Ïîðòî (îò Áîòåâ)è åäèí äðóã äåòî ñå âúðíà îò Àíãëèÿ( îò Ëîêîòî).
+2
 
 
Ïè÷, çà òâîÿ ìåíèäæúð îôåðòàòà îò Èíòåð ñèãóðíî å ïî-äîáðà, àìà òè êàêâî ùå ïðàâèø íà 16 ãîäèíè â ìåñîìåëà÷êàòà Ñåðèÿ À?
+1
 
 
Òî÷íî ïúê Èíòåð Ìèëàíî ëè èìàò èíòåðåñ êúì òåáå. Ìàëêî ñå ñúìíÿâàì òîâà äà å òàêà.
-1
 
 
Ïîíå äà íàó÷è åçèöè. Äà íå ñå èçëàãà êàòî Òîøó.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Àêòóàëíè ×åòåíè Òåìè
 Çàïî÷âà çàïèñâàíå çà ïúðâîòî ïúðâåíñòâî â Áúëãàðèÿ â åëåêòðîíåí âàðèàíò
 Ëåãåíäàðåí òóðñêè âðàòàð å ïðèåò â áîëíèöà ñ êîðîíàâèðóñ
 Áàëúêîâ ãî ïîñî÷è: Òîé òðÿáâà äà å íîâèÿò ëèäåð â íàöèîíàëíèÿ îòáîð
 Ðåøåíî: Â Ëåâñêè íàìàëÿâàò çàïëàòèòå ñ 50 ïðîöåíòà çà âðåìåòî áåç ôóòáîë
 Ìà÷îâåòå îò Áåëàðóñ íà æèâî â ðîäíèÿ åôèð
Êëàñèðàíå Ðåçóëòàòè

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: