Левски търси първи домакински успех в Европа

© facebook.com/levskiofficial Левски приема Сабах в първи мач от сблъсъка им от трети предварителен кръг в Лига на конференциите. Срещата на ст. "Георги Аспарухов" започва в 20:30 часа и ще бъде ръководена от хърватина Дуйе Струкан.



Възпитаниците на Хулио Веласкес отстраниха Апоел Беер Шева след изпълнение на дузпи, а след това отпаднаха от Спортинг Брага след продължения. В родното първенство "сините" имат три победи от три мача. Левски никога не е играл срещу Сабах, като това ще е едва вторият противник от Азербайджан - през 2009 столичният тим отстрани ФК Баку в трети предварителен кръг на Шампионска лига.



Игртачите на Валдас Дамбраускас също се озоваха в този турнир, след като отпаднаха от Лига Европа. Азерите, които спечелиха Купата на страната си през миналия сезон, загуби от Целие в първия предварителен кръг на ЛЕ, а след това елиминира Петрокуб с обю резултат 6:1.



Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на българския отбор е 1.80, докато този за азерите е 5.00. Равенството е оценено на 3.40.



Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "сините" е оценен на 1.76, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 4.75. Равенството е оценено на 3.55.