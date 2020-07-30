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Ñïåöèàëèñòè: Âòîðàòà âúëíà íà êîðîíàâèðóñ ùå å îùå ïî-ñòðàøíà
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 08:40 / 30.07.2020Êîìåíòàðè (3)92
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Âèðóñîëîçèòå ïðîãíîçèðàõà âòîðà âúëíà îò èíôåêöèè ñ Êîâèä-19 îùå ïðåäè ìåñåöè. Êîëêîòî ïî-ìàëêî ñå ñïàçâàò ñîöèàëíèòå ðåñòðèêöèè, òîëêîâà ïîâå÷å íàðàñòâà îïàñíîñòòà îò ïîâòîðíî èçáóõâàíå íà ïàíäåìèÿòà, êàçâàõà òå è ñåãà èçëèçà, ÷å ïðåäóïðåæäåíèåòî èì å áèëî îïðàâäàíî. Ãåðìàíèÿ, Èñïàíèÿ è Ãúðöèÿ áÿõà ïúðâèòå, êîèòî ðàçõëàáèõà ñòðîãèòå ìåðêè.

Â ìíîãî äúðæàâè ìàãàçèíèòå è ðåñòîðàíòèòå îòâîðèõà îòíîâî. Ñëåä êàòî â Àâñòðàëèÿ áÿõà ðåãèñòðèðàíè ìíîæåñòâî èíôåêöèè íà ãîñòè íà áàðîâå è íîùíè çàâåäåíèÿ, ïðàâèòåëñòâîòî îòíîâî çàòåãíà ìåðêèòå. Ìåæäóâðåìåííî ÑÇÎ ïðåäóïðåæäàâà, ÷å å íàïúëíî âúçìîæíî êîðîíàâèðóñúò äà íå èç÷åçíå íèêîãà.

Ïúòóâàíèÿòà óâåëè÷àâàò çàðàçàòà

Õîðàòà îòíîâî èñêàò äà ïúòóâàò è òàêà áðîÿò íà èíôåêöèèòå ïðîäúëæàâà äà íàðàñòâà. Â Ãåðìàíèÿ â êðàÿ íà þëè áåøå îò÷åòåí ñåðèîçåí ñêîê â áðîÿ íà íîâîðåãèñòðèðàíèòå ñëó÷àè. Êîåôèöèåíòúò íà ðåïðîäóêöèÿ ñúùî íàðàñíà. Òîé èçìåðâà êîëêî õîðà çàðàçÿâà åäèí ðàçáîëÿë ñå îò Êîâèä-19.

Â êðàÿ íà þëè êîåôèöèåíòúò â Ãåðìàíèÿ íàäìèíà 1. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å âèðóñúò îòíîâî ñå ðàçïðîñòðàíÿâà ïî-èíòåíçèâíî. Îòãîâîðíîñò çà òîâà âåðîÿòíî íîñÿò è ìíîãîòî òóðèñòè, êîèòî ñå ñúáèðàò íà ãîëåìè ãðóïè, ìàêàð ïàíäåìèÿòà äàëå÷ äà íå å îòìèíàëà. Àêî áðîÿò íà èíôåêöèèòå íàìàëåå, òîâà ùå å ñåðèîçåí óñïåõ. Àêî îáà÷å êîåôèöèåíòúò íà ðåïðîäóêöèÿ ïðîäúëæè äà ñå óâåëè÷àâà, âòîðàòà âúëíà å íåèçáåæíà.

Íàïîñëåäúê íàé-äðàìàòè÷åí å ðúñòúò â Ñúåäèíåíèòå ùàòè è Áðàçèëèÿ, ñëåäâàíè îò Èíäèÿ è Þæíà Àôðèêà. Ñàìî â Áðàçèëèÿ íàä äâà ìèëèîíà äóøè ñà çàðàçåíè ñ âèðóñà. Ñïîðåä áðàçèëñêîòî ìèíèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî, íà 28-è þëè å èìàëî 2 422 375 èíôåêòèðàíè ñ Êîâèä-19.

Äåôèíèöèÿ çà âòîðàòà âúëíà íÿìà

Ìåæäóíàðîäåí ñòàíäàðò çà äåôèíèðàíåòî íà åâåíòóàëíà âòîðà âúëíà íÿìà. Â èìåéë äî ÄÂ ãîâîðèòåëÿò íà ÑÇÎ Êðèñòèàí Ëèíäìàéåð íàïèñà: "Òåðìèíúò ñå îòíàñÿ äî íîâè îãíèùà, âúçíèêíàëè ñëåä ïúðâîíà÷àëèÿ ñïàä. Ñúùîòî ñå îòíàñÿ è çà òðåòàòà âúëíà".

Ó÷åíèòå ñðàâíÿâàò êîðîíàâèðóñà ñ èñïàíñêèÿ ãðèï, êîéòî âúðëóâà â ïåðèîäà 1918-1920 ãîäèíà è ïî äàííè íà ÑÇÎ îòíåìà æèâîòà íà ìåæäó 20 è 50 ìèëèîíà äóøè. Òîé ïðåìèíàâà ïðåç òðè âúëíè, êàòî âòîðàòà å äàëå÷ ïî-òåæêà îò ïúðâàòà è îòíåìà æèâîòà íà ìíîãî ïîâå÷å õîðà. Ìåæäó ðàçëè÷íèòå ôàçè íà ðàçïðîñòðàíåíèå âèðóñúò ìóòèðà. Ïîäîáåí ñöåíàðèé íå å èçêëþ÷åí è çà Êîâèä-19.

Â íàé-äîáðèÿ ñëó÷àé ïðè ìóòàöèèòå âèðóñúò îòñëàáâà. Çà äà ñå ñëó÷è òîâà îáà÷å, òðÿáâà ìíîãî õîðà äà ñà èçãðàäèëè èìóíèòåò ñðåùó íåãî. Ó÷åíèòå âñå îùå íå çíàÿò êàê ùå ñå ðàçâèå  SARS-CoV-2.

Ñòàäíèÿò èìóíèòåò íå å îïöèÿ

×îâåøêèÿò îðãàíèçúì èçãðàæäà èìóíèòåò ñðåùó ïîâå÷åòî âèðóñè. Ñëåä êàòî âåäíúæ ñå çàðàçÿò, õîðàòà ðàçâèâàò àíòèòåëà è ïî òîçè íà÷èí íå ìîãàò ïîâòîðíî äà áîëåäóâàò. Äàëè îáà÷å òîâà ñå ñëó÷âà òðàéíî è ïðè êîðîíàâèðóñà, âñå îùå å íåÿñíî. Êîíñòàòèðàò ñå âñå ïîâå÷å ñëó÷àè íà çàáîëåëè îò Êîâèä-19, ïðè êîèòî ñëåä íÿêîëêî ìåñåöà íå ñå îòêðèâàò àíòèòåëà. Òîâà áè ìîãëî äà îçíà÷àâà, ÷å òåçè õîðà ñà ïîäàòëèâè êúì ïîâòîðíî çàðàçÿâàíå.

Â ïèêà íà ïàíäåìèÿòà èìàøå ðåäèöà ìíåíèÿ, ÷å ñàìî ò.íàð. ñòàäåí èìóíèòåò ìîæå äà îãðàíè÷è ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà çàðàçàòà. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å ìåæäó 70 è 90 ïðîöåíòà îò íàñåëåíèåòî òðÿáâà äà ñà èçãðàäèëè èìóíèòåò ñðåùó âèðóñà, çà äà íå ìîæå òîé äà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà òàêà áúðçî. Ñïîðåä ñêîðîøíà ïóáëèêàöèÿ â ðåíîìèðàíîòî èçäàíèå "The Lancet", èçãðàæäàíåòî íà ñòàäåí èìóíèòåò ñðåùó êîðîíàâèðóñà íå å âúçìîæíî.

Ïóáëèêàöèÿòà ñå áàçèðà íà èçñëåäâàíå, â êîåòî ñà ó÷àñòâàëè 60 õèëÿäè äóøè. Ïî íåãî ñà ðàáîòèëè åêñïåðòè îò ìàäðèäñêèÿ çäðàâåí èíñòèòóò "Êàðëîñ III", îò èñïàíñêîòî Ìèíèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî è îò óíèâåðñèòåòà "Õàðâàðä". Îò ðåçóëòàòèòå ñå âèæäà, ÷å åäâà 5 ïðîöåíòà îò èñïàíöèòå ñà èçãðàäèëè àíòèòåëà ñðåùó âèðóñà.

Çèìàòà íå ïðåäâåùàâà íèùî äîáðî

Âèðóñèòå ñå ðàçâèâàò ïî-äîáðå ïðè íèñêè òåìïåðàòóðè. Ïðèìåð çà òîâà ñà îãíèùàòà íà Êîâèä-19, êîèòî ñå îáðàçóâàõà â ðåäèöà êëàíèöè. Î÷àêâà ñå â òîïëèòå ñåçîíè äà èìà ïî-ìàëêî èíôåêöèè. Íî êîãàòî ñòàíå ñòóäåíî, õîðàòà ùå ñå çàòâîðÿò â ïîìåùåíèÿ, â êîèòî îáìåíúò íà âúçäóõà íå å òîëêîâà äîáúð è çàðàçíèòå ÷àñòèöè ñå ðàçïðîñòðàíÿâàò ïî-ëåñíî. À çèìàòà â Ñåâåðíîòî ïîëóêúëáî òåïúðâà ïðåäñòîè.




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