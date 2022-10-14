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Путин: Частичната мобилизация ще приключи след около две седмици
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:15 / 14.10.2022Коментари (1)31
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Частичната мобилизация почти приключи, след около две седмици ще приключи. 222 000 от приблизително 300 000 души вече са мобилизирани, каза руският президент Владимир Путин пред репортери в петък, съобщава ТАСС.

"Тази работа вече се приключва. Сега 222 000 души от 300 000 са мобилизирани във формированията на войските. Смятам, че до около две седмици всички мобилизационни дейности ще приключат“, каза държавният глава.

Превод и редакция: Рени ТОМОВИЧ









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И кво ще ги правиш после? Ще ги хвърлиш на фронта да ги избият и после да викаш "виж колко е лоша Украйна", това ли е планът? Побъркан дядка
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