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|Путин: Частичната мобилизация ще приключи след около две седмици
"Тази работа вече се приключва. Сега 222 000 души от 300 000 са мобилизирани във формированията на войските. Смятам, че до около две седмици всички мобилизационни дейности ще приключат“, каза държавният глава.
Превод и редакция: Рени ТОМОВИЧ
Коментари (1)
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преди 46 мин.
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