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|Ïúðâè ñëó÷àé íà COVID-19 â Ñåâåðíà Êîðåÿ
Ïðåäïîëàãàåìèÿò ñëó÷àé å îòêðèò ó ÷îâåê, âúðíàë ñå â Ñåâåðíà Êîðåÿ íà 19 þëè.
Ñåâåðíà Êîðåÿ (ÊÍÄÐ) âúâåäå ðåæèì íà ñòðîãà êàðàíòèíà â ãðàä Êåñîí, çà äà ïðåäîòâðàòè ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà.
Êàðàíòèííèÿò ðåæèì â ãðàäà å áèë âúâåäåí îùå íà 24 þëè. Ñìÿòà ñå, ÷å ñ êîðîíàâèðóñà ìîæå äà å áèë çàðàçåí ÷îâåê, âúðíàë â ÊÍÄÐ íà 19 þëè, êàòî ïðåñÿêúë íåçàêîííî äåìàðêàöèîííàòà ëèíèÿ ñ Þæíà Êîðåÿ.
Ïîòåíöèàëíèÿò çàðàçåí å ïîñòàâåí â ðåæèì íà ñòðîãà èçîëàöèÿ. Äàííèòå îò íàïðàâåíèòå ìó òåñòîâå îáà÷å íå ïîçâîëÿâàò äà ñå óñòàíîâè äàëè íàèñòèíà å çàðàçåí, îòáåëÿçâà Ðîéòåðñ.
Ñåâåðíîêîðåéñêèÿò ëèäåð Êèì ×åí-óí çàÿâè íà ñâèêàíîòî â÷åðà èçâúíðåäíî çàñåäàíèå íà ïîëèòáþðî íà Êîðåéñêàòà òðóäîâà ïàðòèÿ, ÷å å íàëîæèë "ïúëíà áëîêàäà íà Êåñîí" êàòî ïðåäïàçíà ìÿðêà, ïðåäàäå àãåíöèÿ Éîíõàï. Íà ñðåùàòà áåøå îäîáðåíî åäèíîäóøíî âúâåæäàíåòî íà ðåæèì íà ìàêñèìàëíà ãîòîâíîñò çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà.
Ñåâåðíà Êîðåÿ ïîëó÷è õèëÿäè êîìïëåêòè ñ òåñòîâå çà êîðîíàâèðóñà îò Ðóñèÿ è äðóãè ñòðàíè è íàëîæè ñòðîã êîíòðîë íà ãðàíèöàòà ñè. Õèëÿäè ñåâåðíîêîðåéöè áÿõà ïîäëîæåíè íà êàðàíòèíà, íî íàñêîðî îãðàíè÷åíèÿòà áÿõà îòìåíåíè, ïðèïîìíÿ Ðîéòåðñ.
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Êîìåíòàðè (9)
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