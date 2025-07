Проучване: Жените често се назначават на ръководни позиции по време на кризи, което увеличава риска от неуспех и засилва стереотипите за тяхната "некомпетентност" 

© В началото на XXI век жените заемат все по-видими позиции в управлението, бизнеса и обществения живот. Въпреки това, пътят към равнопоставено лидерство остава предизвикателен. Статистиката показва напредък, но и подчертава продължаващите бариери пред жените, стремящи се към ръководни роли.



Според доклада "Women in the Workplace 2024" на McKinsey & Company и LeanIn.Org, жените заемат 29% от висшите управленски позиции, което е значителен напредък спрямо 17% през 2015 г. Въпреки това, мъжете продължават да доминират на всички управленски нива, а жените срещат по-големи предизвикателства при изкачването по корпоративната стълбица.



Докладът подчертава, че въпреки увеличаването на представителството на жените в ръководни позиции, напредъкът е крехък и неравномерен, особено за жените от малцинствени групи, които продължават да бъдат слабо представени на всички нива и често възприемат пола и расата като пречки за своето развитие.



Ангажираността на компаниите към разнообразието и включването показва признаци на отслабване, като процентът на компаниите, които считат равенството между половете за висок приоритет, е намалял от 88% през 2017 г. на 78% през 2024 г. . Тези данни подчертават необходимостта от устойчиви и целенасочени усилия за създаване на по-равнопоставена и приобщаваща работна среда, която да подкрепя жените в стремежа им към лидерски позиции.



В политиката, данни на UN Women сочат, че към началото на 2024 г. жените представляват 23.3% от министрите в кабинетите по света, а само 27 държави имат жена начело на правителството. Това показва, че въпреки усилията за равнопоставеност, жените все още са слабо представени в най-високите етажи на властта.



Жените лидери често се сблъскват с уникални предизвикателства



Според анализ на S&P Global, жените заемат около 25% от висшите управленски позиции, като този процент се е увеличил слабо през последните години. Освен това, жените често се назначават на ръководни позиции по време на кризи, което увеличава риска от неуспех и засилва стереотипите за тяхната некомпетентност – явление, известно като "стъкленият ръб".



Въпреки препятствията, жените лидери демонстрират уникални качества, които допринасят за успеха на организациите. Изследвания показват, че компаниите с по-голямо женско представителство в управлението са по-иновативни и устойчиви. Жените лидери често проявяват по-висока емоционална интелигентност, съпричастност и способност за изграждане на екипи – качества, които са особено ценни в съвременната динамична среда.



Образованието и менторството са ключови за развитието на женското лидерство



Soroptimist International of Europe (SIE) играе важна роля в тази област чрез своите стипендиантски и менторски програми. Всяка година SIE отпуска над 100 000 евро в стипендии за млади жени, покривайки нужди като университетски такси, професионално обучение и обща подкрепа по време на обучението. Тези програми не само повишават компетентността на участничките, но и им дават увереност да поемат лидерски роли в своите общности.



В България жените също срещат предизвикателства при навлизането в лидерски позиции. Въпреки че жените съставляват значителна част от работната сила, тяхното представителство в управлението остава ограничено. Необходимостта от целенасочени усилия за насърчаване на женското лидерство е очевидна.



Soroptimist Balkan Leadership Academy 2025: инвестиция в бъдещето



В отговор на тези предизвикателства, Soroptimist International Съюз България организира първата по рода си Balkan Leadership Academy в България. Академията ще събере млади жени от България, Гърция, Румъния и Турция за едноседмично обучение, менторство и междукултурен обмен. Програмата е насочена към развитие на лидерски умения, емоционална интелигентност и изграждане на мрежи от контакти – ключови елементи за успеха на бъдещите жени лидери.



Женското лидерство не е само въпрос на равнопоставеност – то е въпрос на ефективност, иновации и устойчиво развитие. Подкрепата на инициативи като Soroptimist Balkan Leadership Academy е инвестиция в по-добро бъдеще за всички.