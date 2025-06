MDA: Броят на ранените при иранската атака нарасна до 63, загинали са 2-ма души

© Израелската национална служба за спешна медицинска помощ "Маген Давид Адом“ (MDA) обяви, че 63 души са ранени, а 2-ма са загинали при атаката на Иран с балистични ракети по Израел, предава съобщава The Times of Israel.



В доклада на MDA се посочва, че ранените са предимно в добро състояние, съобщава The Times of Israel.



Целите на иранските атаки са били Тамат Гану, Хайфа и Тел Авив, където. В тези градове има разрушена инфраструктура в резултат от ракетните атаки. Спасителните служби през нощта са извършвали евакуации и спасителни операции по изваждане на хора, които са били блокирани в срутени сгради.