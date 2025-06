Eva Lea се завръща в Благоевград – с музика, спомени и Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour

© На 15 юни Благоевград ще бъде в епицентъра на лятната музикална емоция – Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour се завръща в града с грандиозно шоу, което трябва да се изживее. Сред звездите на сцената е и Eva Lea – артист с истинска връзка към това място. За нея Благоевград не е просто точка от картата, а град, в който сцената винаги е имала специален смисъл. Именно там тя е била на една от първите си големи сцени. А сега се връща с още повече енергия и музика и с CCTVHET.



Преди да я видим на сцената в неделя, Eva Lea споделя какво прави този град толкова специален за нея:



Кое е най-любимото ми място в Благоевград и с какво свързвам посещението си в града?



Fun fact – едни от първите ми концерти пред по-голяма публика бяха именно там и винаги, когато ходя, ми се връщат хубави спомени.



Нищо не може да се сравни с това да стоиш на сцената и да виждаш в очите на хората пред теб, че си част от тяхната история, точно в този момент.



А най-любимото ми място?



Площадът и пешеходната алея.



Там винаги се усеща живот и е супер за разходка и зареждане. Градът кипи от млади хора, енергията е различна, винаги се случва нещо.



Благоевград ми е едно от онези места, които никога не са "твърде шумни“ или "твърде тихи“ – просто правилната доза живот и спокойствие.



Концертът в Благоевград е на 15 юни на площад "Георги Измирлиев“. Още от 16:00 часа Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour обещава истинско фестивално изживяване, което ще съпътства всяко събитие в рамките на турнето. Посетителите ще бъдат потопени в свят на музика, игри, награди и емоции с тематични зони като Chill and Play Corner с гигантско "Не се сърди човече“, колело с предизвикателства и много други. Ще има Pop-Up Store с мърч, фото корнери за забавни и персонализирани снимки, както и активен QR код Treasure Hunt с награди. Началото на концерта е от 18:00 часа, а на сцената, освен Eva Lea, ще бъдат още Криско, DARA, Torino & Pashata, Михаела Маринова, FYRE, Вениамин и Елизабет, както и DJ Mascota, Remi Toin и неговите танцьори.



Турнето е с фокус върху отговорното забавление – с послания за рециклиране, опазване на природата и споделени моменти, които остават.



Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour е емблематичното лятно музикално събитие, което вече 15 години зарежда България с настроение, хитове и позитивна енергия. Всяка година то събира най-актуалните изпълнители и хиляди фенове на едно място, за да преживеят заедно магията на музиката под открито небе.



Повече информация за турнето, както и ексклузивни кадри и новини може да откриете на Facebook страниците на Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria, както и в Instagram профилите Coca-Cola България и The Voice Radio & TV Bulgaria.