Хитър адвокат отърва кожата на българин, обвинен за поръчково убийство в Гърция

© Адвокатът на предполагаемия убиец, обвинен в убийството на гангстера от Сидни Джон Макрис в Атина, казва, че полицията има грешен човек - защото техните записи за видеонаблюдение показват много по-висок и по-слаб човек от неговия клиент - българинът Серафим Юлианов Райчев, пише The Camberra Times, цитиран от Блиц.



Макрис, бизнесмен от Сидни, свързан с организираната престъпност, бе застрелян в колата си пред дома си в атинския край Глифада на 31 октомври. В четвъртък 31-годишният българин Юлиянов Й Райчев Серафим беше обвинен в убийството на Макрис. Детективите от Атина твърдят, че Серафим е професионален убиец, който се е върнал в Атина от българската столица София на 2 април за друга работа.



Серафим е женен, има едно дете, което живее в България, но има и бизнес в Канада, заяви адвокатът му Апостолос Литрас за The Sydney Morning Herald и The Age. Литрас заяви, че клиентът му "казва, че не го е направил".



"Полицията няма доказателства, просто намеци," каза Литрас. "Няма следи от местопрестъплението, няма очевидци, няма отпечатъци и няма оръжие. Освен това гледах видеото на мястото на престъплението, което беше изтекло в гръцките медии, и първата ми преценка е, че" убиецът “на видео кадрите е много по-висок и по-слаб от моя клиент."



Литрас казва, че клиентът му има документи, които доказват, че е дошъл в Гърция по друг бизнес. Полицията проследи връзката с предполагаемия убиец чрез две улики: колите, които той е наел при посещението си в Атина миналата година, и закупуването на нови дрехи. Полицията съобщава, че сутринта на 31 октомври миналата година, няколко часа преди убийството на Макрис, Серафим и брат му (за когото се смята, че е помагал за убийството, и когото полицията все още търси) отиват в известен спортен спортен магазин в крайбрежното предградие на Атина Глифада. Там те купили нови шапки, спортни костюми и ризи. Върнали се в евтиния си тризвезден хотел близо до плажа (гости на хотела са се оплаквали от странните му "секс-тематични“ стаи, където телевизорите "по подразбиране работели на порно каналите“). Там полицаите казват, че са сменили дрехите си и са отишли ​​до близката вила на Макрис, където са го застреляли в колата му.



Системата за видео наблюдение в къщата заснела колата на убийците, която полицията проследила до компания за отдаване под наем, но мъжете вече били напуснали страната. Те смятат, че мъжете три пъти са сменяли наетите си коли през двете седмици, прекарани в следене на Макрис преди убийството. Полицията съобщи, че Серафим е пристигнал в Гърция на 2 април сутринта, върнал се в същата компания и е наел кола. След това се върнал в същия хотел.След ареста му полицията намерила новозакупените дрехи в стаята му, което ги накарало да решат, че е дошъл в Гърция за друго убийство.



Адвокатът на Серафим обаче отрече твърдението на полицията, че клиентът му е пътувал с фалшиви документи. Той казва, че клиентът му е бил в Гърция по време на убийството на Макрис, но има документи, които могат да докажат друга, невинна причина за посещението му. Клиентът му сменил колите си, но не по някаква подозрителна причина: веднъж решил, че иска по-голяма кола, а след това трябваше да го върне на компания за наемане на коли заради незначителни дефекти. Предполагаемият убиец ще даде пълно изявление в понеделник, каза адвокатът.



Той допълва, че няма информация за брат му.