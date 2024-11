Виктор Янков, Фондация "Пловдив 2019": Подкрепихме над 30 проекта тази година

© 10 години след титлата ЕСК какво съгради и надгради фондация "Пловдив 2019". Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Виктор Янков, от фондацията.



Как продължава Програма “Наследство на фондация “Пловдив 2019"?



През 2024 г. от фондация “Пловдив 2019" инвестирахме над 1,5 млн. лева в ново културно съдържание в града, което в светлината на 10-годишнината от титлата, от обявяването на Пловдив за Европейска столица на културата, е добре да кажем, че Пловдив е един от малкото градове в Европа, който продължава след годината на титлата да запазва екипа, структурата, която ;управлява проекта Европейска столица. Но също така да надгражда и устойчиво да запазва големите събития, които са стартирали благодарение на инициативата. Ние подкрепихме над 30 проекта тази година, може би културният гръбнак на Пловдив. Успяхме да видим големи имена на Hils of Rocк, да отбележим 10-годишнината на One Dance Festival в Пловдив, изключително силен сезон на Opera Open на Античния театър, нова премиера на Драматичния театър-Пловдив. Същевременно по-малките инициативи и нишови проекти на фондацията като “Зелена Култура - Зелен Град" ни показаха, че местната общност, артистите в Пловдив и организациите имат потенциала да развиват нов тип събития, да засягат важни, глобални теми за това как живеем, по какъв начин изглежда града ни, колко е важна природата и устойчивият начин на живот. С оглед на добрите резултати през 2024 г., аз съм сигурен, че фондация “Пловдив 2019" ще продължи да бъде важен фактор и през 2025 г.



Както знаете вече големи имена за Hils of Rock бяха обявени този месец. Gojira - бандата, която участваше в откриването на Олимпийските игри в Париж, може би най-модерната и популярна по-твърда банда в Европа в момента, ще бъде в Пловдив. Как да ви кажа, тези събития, проекти, артисти, които успяваме да видим в града, благодарение на сериозната публична инвестиция, изпълняват важна функция на национално ниво. Даваме достъп до култура, до съвременна европейска, международна култура на гражданите и разширяваме кръгозора. Виждаме, че инвестициите в култура водят след себе си и други последващи, канализират други бенефици за града - нов тип туризъм. Ако преди 10 години някой ми беше казал, че ще слушам пресконференция за явлението “Оперен туризъм" в Пловдив, най-вероятно нямаше да повярвам. Или на пътя по магистралата между Пловдив и София ще видя билборд, който рекламира театрална постановка, или Международен фестивал за съвременен танц, също щеше да ми се струва странно. Тези усилия дават резултати и 5 години след 2019 г. ние виждаме, че темпът, с който Пловдив се развива в културно отношение ни доближава все повече до големи европейски градове.



Така е, сигурно имате вече някаква визия за това как ще продължите занапред?



Със сигурност ние ще направим отворени покани, кандидатстваме с нови проекти за 2025 г. към независими, частни, но също така и публични институции в България, за да знаем, че годината ще бъде със силен календар от големи събития, които да привлекат много публика. Предполагам, че до края на годината и началото на 2025 г. ще има новини от нас.



Ще има новини, надяваме се всички, наистина. Остана ли нещо, което трябва да се довърши от тазгодишните проекти, които бяха заложени в програма “Наследство"?



Буквално този уикенд бяха последните събития от последната ни програма “Зелена Култура - Зелен Град" в Пловдив, в зала “Съединение" на Историческия музей се проведе ТEDx формата, с изключително силни лектори от цяла Европа и много публика. И последното събитие, което проведохме беше в неделя, презентацията на “Зелената книга на Пловдив", едно изключително издание, което тепърва ще се разпространява из града и България, произведено от студио “Пункт". Мисля, че затваряме годината с много силни данни и това дава перспектива на Пловдив да бъде интересен фактор и на национално ниво, за това как да се работи в сектора на културата.



Какви са идеите ви занапред, все повече ще привличате артисти отвън, или ще разчитате малко повече на пловдивските? Защото Пловдив има претенции да има достатъчно добри идеи и хора.



Аз мисля, че ще успяваме да балансираме добре между големите пловдивски институции. Но също така да привличаме и други формати, както се случи с фестивала “Франкофоли", например, от Благоевград. Но не трябва да забравяме, че голяма част от събитията, които ние подкрепяме са създадени специално за Пловдив, както е Hils of Rock, както е Оne Dence Festival, така че те са събития, които трудно можем да кажем дали са привлечени или са създадени в Пловдив.