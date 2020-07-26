ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
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Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
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|Òîïàñòðîëîæêà: Áîðèñîâ å ëèäåð, Ðàäåâ íÿìà äà èìà âòîðè ìàíäàò, Ñëàâè Òðèôîíîâ å àóòñàéäåð
- Àëåíà, êàê ùå ñå ðàçâèÿò ïðîòåñòèòå, äàëè ïðåäñòîè åñêàëàöèÿ è êàêâè ùå áúäàò ïîñëåäñòâèÿòà îò òÿõ – êàêâî ïîêàçâà âàøèÿò àñòðîëîãè÷åí àíàëèç?
- Àñòðîëîãè÷íèòå àíàëèçè ñå ïðàâÿò, çà äà áúäàò ïîëåçíè è èçïîëçâàíè, çà äà ïðåäóïðåäÿò çà âúçìîæíè äðàìàòè÷íè îáðàòè, êîèòî, èçâåñòíè êàòî êàëåíäàðíî âðåìå ìîãàò äà áúäàò èçáåãíàòè. Ïðîáëåìúò â Áúëãàðèÿ å, ÷å ÷åñòî õîðîñêîïúò ñå ÷åòå, êîãàòî ïðåäóïðåæäåíèåòî å âå÷å ôàêò è îáðàòúò å íåâúçìîæåí èëè òðóäåí.
Þëè å ìåñåö íà ïðîòåñòè, òîâà å àñòðîëîãè÷íî çàëîæåíî è ñúì ãî íàïèñàëà ìèíàëàòà ãîäèíà. Àâãóñò ñúùî íå å ñïîêîåí. Íåñãîäèòå íàðóøàâàùè îáè÷àéíèÿ íè ðèòúì íà æèâîò ùå ñà èçÿâåíè â çàâèñèìîñò îò ðàçâèòèåòî íà ïîëèòè÷åñêàòà ñèòóàöèÿ äî êðàÿ íà þëè. Ìîæå äà ñà ñàìî íà áèòîâî íèâî, íî ìîæå è äà ñà ïîëèòè÷åñêè ñ ïðîäúëæàâàù íàòèñê îò óëèöàòà.
“Àâãóñò 2020 å ìåñåö, íàëàãàù òúðïåëèâî ïîíàñÿíå íà òðóäíîñòèòå, íà íåî÷àêâàíîñòèòå, íà ïðåïÿòñòâèÿòà, êîèòî ñÿêàø îò íèùîòî ñå èçïðå÷âàò êàòî íåïðåîäîëèìà ñòåíà ïðåä âñè÷êè íàñ. Óðàí è âèáðàöèÿ 4 öåëÿò ïðåç òîçè ìåñåö äà íè íàó÷àò íà ñìèðåíèå, óâàæåíèå è íåòúðïèìîñò êúì íåïî÷òåíîñòòà. Ñúâåòúò ìè êúì ÌÂÐ å â òîçè ìåñåö äà çàñèëè îõðàíàòà íà çàâåäåíèÿòà, íà äèñêîòåêèòå, çà äà áúäàò èçáåãíàòè òðàãåäèè è çàòðèòè ÷îâåøêè æèâîòè çàðàäè ïðîÿâàòà íà áåçïðè÷èííà àãðåñèÿ, èçáëèêíàëà ïîä âëèÿíèå íà àëêîõîë è îïèàòè èëè çàðàäè ëèïñàòà íà ïàðè, çà äà áúäàò êóïåíè. Àë÷íîñòòà îòíîâî ùå èçáóè è òúðñåíåòî íà ëåñíè íà÷èíè çà ïå÷åëåíå íà ïàðè âîäè äî íàñèëñòâåíî ïðåðàçïðåäåëåíèå íà òåðèòîðèè íà âëèÿíèå. Àâãóñò å ìåñåö íà ìíîãî íàñèëèå è ñìúðò..."
Â çàâèñèìîñò îò ïðàâèëíèòå äåéñòâèÿ íà ïðàâèòåëñòâîòî ïðîòåñòèòå ìîæå äà ñå îáåçñìèñëÿò è òåõíèòå îðãàíèçàòîðè äà çàãóáÿò èíòåðåñ äà ãè ñòèìóëèðàò ìàòåðèàëíî è âåðáàëíî ñ îáåùàíèÿ çà áúäåùè ïîñòîâå.
Çàòèõâàíå íà ïðîòåñòèòå èëè åñêàëàöèÿ - îòñåãà íå å âúçìîæíî äà ñå êàæå. Ñúãëàñíî íàñòîÿùèòå àñòðîëîãè÷íè êîíôèãóðàöèè êúì êðàÿ íà þëè ïðåäñòîè çàòèõâàíå çàðàäè îáåçñìèñëÿíå. Óâè, ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ çà âòîðè ïúò îò íà÷àëîòî íà 2020 ãîäèíà îïîðî÷è ñ ïîâåäåíèåòî ñè ïî÷èòòà êúì Ëåâñêè íà 19.2, ÷åñòâàíåòî íà Øèïêà íà 3.3 è ÷åñòâàíåòî íà ãîäèøíàòà îò ðîæäåíèåòî íà Ëåâñêè íà 18 þëè, êàòî ïðèçîâà êúì ïðîòåñòè äî ñëóæåáíî ïðàâèòåëñòâî. Àïîñòîëà íà Ñâîáîäàòà å èñêàë ÷èñòà è ñâÿòà ðåïóáëèêà, à íå ìåòåæè. Äàëè ïúê â êîìïëåêñèòå ñè Ðàäåâ íå ñå ïðèïîçíàâà â Ëåâñêè?
Ðåøåíèåòî íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä, êîåòî ñå î÷àêâà íà 30 þëè, êàñàåùî ïðåçèäåíòà è òúëêóâàíåòî çà äúðæàâíà èçìÿíà ìîæå äà åñêàëèðà ïðîòåñòèòå äî ñòåïåí íà óëè÷åí ìåòåæ è òåðîð, ñúçíàòåëíî ïðåäèçâèêàíè îò òåçè, êîèòî îñúçíàâàò, ÷å ñà ãóáåùè è íàÿâå ùå èçëÿçàò íåëèöåïðèÿòíè òàéíè. Íàëè çàòîâà óëèöàòà èñêà îñòàâêàòà íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð, ÷îâåêúò, êîéòî çà ïúðâè ïúò â èçìèíàëèòå 30 ãîäèíè íà ïðàêòèêà äîêàçà è íàäÿâàì ñå ÷å è â áúäåùå ùå äîêàçâà, ÷å ïðåä çàêîíà âñè÷êè ñà ðàâíè.
Æèâååì âúâ âðåìå ðàçäåëíî. Îùå ìàëêî îñòàâà äà ïðåêúñíåì âðúçêàòà ñ ìèíàëîòî, êîåòî ìíîçèíà èñêàò äà âúðíàò, íå çàðàäè èäåéíî äðúçíîâåíèå, à çàðàäè èêîíîìè÷åñêè èíòåðåñè. Âñè÷êî å âúçìîæíî, à ñòåïåíòà íà âúçìîæíîñòòà ùå îïðåäåëè êîëè÷åñòâîòî ðàçäàäåíè ïàðè çà äåñòàáèëèçèðàíå íà íàñòîÿùîòî óïðàâëåíèå è Åâðîïåéñêîòî áúäåùå íà Áúëãàðèÿ. Íÿêîè âñå îùå ñè ìå÷òàÿò êàê ùå áëàãóâàò è áîãàòåÿò ïîä çíàêà íà ñúðïà è ÷óêà. Íî, ìèíàëîòî å íåâúçâðàòèìî.
- Êàêâà å ïðîãíîçàòà âè - î÷åðòàâàò ëè ñå ïðåäñðî÷íè ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè?
- Íå ñå î÷åðòàâàò ïðåäñðî÷íè èçáîðè, âúïðåêè òðóäíàòà çà Áúëãàðèÿ ãîäèíà, íàé-òðóäíàòà çà ïðåäõîäíèòå äåâåò è çà ñëåäâàùèòå äåâåò ãîäèíè. Êîëêîòî è ïðîìåíè â êàáèíåòà äà èìà, íÿêîè îò òÿõ ñëåäñòâèå íà åìîöèîíàëíèòå ðåàêöèè íà ïðåìèåðà, àñòðîëîãè÷íèòå àñïåêòè íå ñòèìóëèðàò ïðåäñðî÷íè èçáîðè, à ïðàâèòåëñòâîòî íà Áîðèñîâ ùå èçêàðà ïúëíèÿ ñè ìàíäàò, òîâà å ïîëåçíîòî è ãðàäèâíîòî çà Áúëãàðèÿ, íàðîäà è åâðîïåéñêîòî áúäåùå. Âñè÷êî çàâèñè îò åäèíåíèåòî íà äåéñòâèÿòà çà ïðàâèëíè ðåøåíèÿ ìåæäó äúðæàâíèêà Áîðèñîâ è ÷îâåêà Áîéêî.
- Åäíè ïðåäñðî÷íè èçáîðè äî êàêâî áèõà äîâåëè ñòðàíàòà, ïðè ïîëîæåíèå, ÷å ñå î÷àêâà òåæêà èêîíîìè÷åñêà êðèçà âñëåäñòâèå íà ñâåòîâíàòà ïàíäåìèÿ îò êîðîíàâèðóñ?
- Ïðåäñðî÷íè èçáîðè ñà êàòàñòðîôà çà Áúëãàðèÿ. Â ïúëíèÿ ñìèñúë íà äóìàòà. Ñëóæåáíî ïðàâèòåëñòâî, ñúñòàâåíî îò òîçè ïðåçèäåíò áè áèëî óíèùîæèòåëíî çà ïîñòèãíàòîòî äî òóê. Çàðàäè êîðîíàâèðóñà, êîëêîòî è äà ñå íàñàæäà ëúæàòà ñðåä îáùåñòâîòî, ÷å òàêúâ íÿìà è å êîíñïèðàòèâíà çàâåðà, êîéòî ïðåç åñåíòà ùå ñå ñëåå ñúñ ñåçîííèÿ ãðèï, êðèçà î÷àêâàìå è â çäðàâíàòà ñèñòåìà. ×óäÿ ñå êàê ëè ùå èçäúðæàò ëåêàðèòå è ñåñòðèòå îò ïúðâà ëèíèÿ. Àãðåñèÿòà è ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî â Áúëãàðèÿ ùå èçðèãíàò äî íåî÷àêâàíè âèñîòè. Íî, áúëãàðèíúò îáè÷à äà ñòðàäà, ÷å äà èìà ïîñëå êîãî äà ðóãàå, òàêà ÷å íàäàëè ìîÿò èçâîä ùå íàïðàâè âïå÷àòëåíèå íÿêîìó.
- Êàêâî ìèñëèòå çà ñïîíòàííîñòòà íà ïðîòåñòèòå è ÷èè ñåíêè ñòîÿò çàä òÿõ?
- Ïðàâèòåëñòâî è óïðàâëåíèå, õàðåñâàíî îò âñè÷êè íå ñúùåñòâóâà, òúé ÷å å íîðìàëíî äà èìà è ïðîòåñòè.
Ñïîíòàííè èëè îðãàíèçèðàíè, âèæäàìå, ÷å â ìåäèèòå è â ñîöèàëíèòå ìðåæè âñåêè ïðåäñòàâÿ ñâîÿòà èñòèíà ñïîðåä êàêòî ìó äèêòóâà åìîöèÿòà, èíòåðåñúò, øåôúò èëè ïî-ãîëåìèÿò, íî ñêðèò îò îáùåñòâîòî êóêëîâîä. Êîëêîòî èíòåðåñè òîëêîâà è èñòèíè. Ïðàâäàòà îáà÷å å ñàìî åäíà è íå ñå âúëíóâà äàëè å ìðàçåíà, çàêëåéìÿâàíà èëè îáè÷àíà. Íàé-äîñòîâåðíèÿò èçòî÷íèê å çâåçäíàòà êàðòà èëè ìíîæåñòâîòî êîìïîçèòíè çâåçäíè êàðòè, íàïðàâåíè êàêòî ìíîãî ïðåäâàðèòåëíî, òàêà è ñúñ çàïî÷âàíåòî íà ïðîòåñòèòå.
Äàëè ïðîòåñòèòå ñà ñïîíòàííè èëè ïëàòåíè:
Íàäàëè èìà ñúìíåíèå, ÷å íà ïðîòåñòèòå èìà õîðà, ó÷àñòâàùè ïî ñîáñòâåíî óáåæäåíèå, çàðàäè îìðàçàòà ñè êúì Áîðèñîâ èëè çàðàäè íåèíôîðìèðàíîñòòà ñè, èëè çà äà ñè èçëåÿò èçëèøíàòà åíåðãèÿ, âìåñòî äà äðåìÿò ïðåä òåëåâèçîðà èëè äà ñå ðåäÿò íà êèëîìåòðè÷íà îïàøêà íà ãðàíèöàòà ñ Ãúðöèÿ è äà ñå ïðèïè÷àò íà ñëúíöå äàëå÷ îò ïñåâäîðåâîëþöèîííàòà ñèòóàöèÿ â Áúëãàðèÿ.
Ñúáèòèÿòà ñå îáóñëàâÿò îò àñòðîëîãè÷íè àñïåêòè, êîèòî ïîäòèêâàò êúì ëåñíî ìàíèïóëèðàíå íà ìíîæåñòâî õîðà, çà äà áúäàò óïîòðåáåíè â ïîëçà íà ìðàçåùèòå ÃÅÐÁ è Áîðèñîâ, íî òå ùå ñè âÿðâàò, ÷å “ñïîíòàííî" ñà èçëåçëè äà ïðîòåñòèðàò.
9 þëè – äåí ïúðâè íà îïèòà çà ñâàëÿíå íà ïðàâèòåëñòâîòî è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð ïîä íàòèñêà íà óëèöàòà.
Íèùî ñïîíòàííî íÿìà â ïúðâèÿ ïðîòåñò. Íàïðîòèâ, îðãàíèçèðàí å. Òîâà íè ðàçêðèâà çâåçäíàòà êàðòà íà äåíÿ â ñú÷åòàíèå ñ êîìïîçèòíèòå çâåçäíè êàðòè íà íÿêîëêî îò ó÷àñòíèöèòå.
Ïîçèöèÿòà íà Ëîêà Ôîðòóíà, ïëàíåòàòà íà ìàòåðèàëíîòî ùàñòèå å êàòåãîðè÷íà, ÷å ñëó÷âàùîòî ñå å îðãàíèçèðàíî – íèùî èçíåíàäâàùî. Íîâîòî å, ÷å ðàçäàâàíèòå ïàðè ñà â êîëè÷åñòâî, íåïîëó÷àâàíî äîñåãà îò “ñïîíòàííî" ïðîòåñòèðàùè êîãàòî è äà áèëî íàçàä â ãîäèíèòå. Ëîêà Ôîðòóíà íè ðàçêðèâà, ÷å ïàðè èìà äîñòàòú÷íî, ðîäíè è ìåæäóíàðîäíè, òå ñà íàé-ìíîãîòî, à öåëòà å ïúëíèÿò ñðèâ íà äúðæàâàòà, çà äà òðúãíå â íîâà ïîñîêà. Íà ïðîòåñòèòå èìà õîðà, íàèâíî ðàçñúæäàâàùè, ÷å âñè÷êî å ñïîíòàííî, íî òå ñà ñàìî ôîí íà ïðåäâàðèòåëíèÿ ñöåíàðèé, äîðè êîãàòî ïðàâÿò æèâà âåðèãà â çàùèòà íà ïîëèöàèòå, äîðè è êîãàòî êîëåíè÷àò ïðåä ïàìåòíèêà íà Àïîñòîëà.
×èè ñåíêè ñòîÿò çàä ïðîòåñòèòå çâåçäíèòå êàðòè çà ñúáèòèå íå ìîãàò äà ïîñî÷àò. Ùå êàæà, ÷å äîðè äà ñà áåãúëöè îò çàêîíà, äîðè è äà ñà ïàðòèéíè îòöåïíèöè, äîðè è äà ñà îïîçèöèîííè ïàðòèè è íèùî íå çíà÷åùè ïàðòèéíè ôîðìèðîâàíèÿ, íàé-îïàñíè ñà ñåíêèòå, êîèòî ïàäàò âúðõó Áúëãàðèÿ îò èçòîê.
- Ùå óñïåå ëè Áîéêî Áîðèñîâ äà èçäúðæè íà îãðîìíîòî íàïðåæåíèå è àòàêèòå ñðåùó íåãî è äà èçêàðà ìàíäàòà ñè?
- Òðÿáâà äà èçäúðæè. Âåäíúæ çàùîòî àñòðîëîãè÷íèòå êîíôèãóðàöèè ñà èçöÿëî â íåãîâà ïîäêðåïà. Íÿìà íåùî â òîçè ìó ìàíäàò, êîåòî äà å àñòðîëîãè÷íî íåïðåîäîëèìî, íåçàâèñèìî îò êðàéíîòî ïðîòèâîïîñòàâÿíå ñðåùó íåãî ñåãà, áðîåíè ìåñåöè ïðåäè ðåäîâíèòå èçáîðè. Äà èìàø ïîäêðåïàòà íà ïëàíåòèòå çà öÿë ìàíäàò íå å ñúäáîâåí äàð çà ïîäöåíÿâàíå.
Âòîðè ïúò, çàùîòî äúðæàâíèêúò Áîðèñîâ å íàÿñíî, ÷å ñòèãíå ëè ñå äî ïðåäñðî÷íè èçáîðè ñðèâà â äúðæàâàòà ùå å íåóïðàâëÿåì. Íàÿñíî å, ÷å òåçè, êîèòî öåëÿò îòñòðàíÿâàíåòî ìó íå ìèñëÿò çà íàðîäà, à çà ñåáå ñè è ëè÷íîòî ñè ìàòåðèàëíî áëàãî.
Ðàçêîëåáàíà ñúì îáà÷å äàëè ùå èçäúðæè íà íàïðåæåíèåòî â òîçè òðóäåí çà ïðàâèòåëñòâîòî è Áúëãàðèÿ ïåðèîä, âêëþ÷èòåëíî è çàðàäè çàäãðàíè÷íà íàìåñà. Íå çíàì äàëè ðàçóìúò è âîëÿòà íà äúðæàâíèêà Áîðèñîâ ùå íàääåëåÿò íàä èíàòà è åìîöèèòå íà Áîéêî â ÷îâåêà Áëèçíàöè Áîéêî Áîðèñîâ. Çà òîâà ðàçäâîåíèå àñòðîëîãè÷íè àñïåêòè íÿìà îòêðèòè... íÿìà îòêðèòè.
Ãðåøêèòå ìó çàðàäè íåïðàâèëíè ñúâåòè è åìîöèîíàëíè ðåøåíèÿ íàïîñëåäúê ñå ìíîæàò. Ïîèñêàíàòà îñòàâêà íà òðèìàòà ìèíèñòðè íà 15.7. å èçëèøíà õåòàêîìáà. Çâåçäíàòà êàðòà íè êàçâà, ÷å îùå ñóòðèíòà íà 16 þëè òîé âå÷å å ñúæàëèë, íî äóìàòà å õâúðëåíà. Äåéñòâèåòî ìó å ñëàáîñò, íå æåëàíèå çà êîìïðîìèñ. À è ñÿêàø ïðîïóñêà, ÷å òåçè ïîñòîÿííè èñêàíèÿ çà áåçñìèñëåíè è íåîáîñíîâàíè îñòàâêè îòáëúñêâàò ÷ëåíîâå íà ÃÅÐÁ, êîèòî ùå ñå âëåÿò âúâ ôîðìàöèÿòà íà Öâåòàíîâ.
- Êàêâî ïîêàçâà çâåçäíàòà êàðòà - ïåðñîíàëíî êàêâî ãî î÷àêâà Áîðèñîâ ïðåç èäíèòå ìåñåöè è îò êàêâî/êîãî òðÿáâà äà ñå ïàçè?
- Ñëåä ðîæäåíèÿ ñè äåí ïðåç 2020 -à Áîðèñîâ íàâëèçà â ëè÷íà ãîäèíà íà ãëîáàëíè ïîëîæèòåëíè ïðîìåíè, ïúòóâàíèÿ, êîèòî ñà ïðåäïîñòàâêà çà ñòàáèëíîñò â äúðæàâàòà çàðàäè ïîäïèñàíèòå äîãîâîðåíîñòè.
Ñúâåòèòå ìè êúì íåãî ñà äà å êðàåí è êàòåãîðè÷åí, íî ñ ïîäõîäÿùî ïîäáðàíè ñëîâà. Äà íå ñå ïîääàâà íà ëþáåçíî è ñåðâèëíî ïîâåäåíèå, êîåòî äåìîíñòðèðàò íÿêîè åâðîïåéñêè ëèäåðè êúì íåãî è Áúëãàðèÿ, äà å ïðåäïàçëèâ è àíàëèòè÷åí, çà äà èçáåãíå âúçìîæíà âúíøíà íàìåñà â óïðàâëåíèåòî íà äúðæàâàòà. Äà ñïðå äà âÿðâà íà ñúëçè, îñîáåíî æåíñêè. Äà ñå íàó÷è äà ðàçëè÷àâà ïîäëåöèòå ïî äóøà, çà äà íå ñå íàëàãà äà ñúðáà ïîïàðàòà èì, äîïóñêàéêè äà çàåìàò íåçàñëóæåíè ïîñòîâå.
Íÿìà äà äàì ïðîãíîçà ïî ìåñåöè çà Áîðèñîâ, çàùîòî ùå áúäå èçïîëçâàíà â íåãîâà âðåäà. Äà ñè ñïàçâà àñòðîëîãè÷íèÿ êàëåíäàð è äà èçáÿãâà èìïóëñèâíî åìîöèîíàëíèòå äåéñòâèÿ, êîèòî ñà íå ñàìî â íåãîâà âðåäà, âúâ âðåäà íà Áúëãàðèÿ, íî è óíèæàâàò âñè÷êè õîðà ãëàñóâàëè ïúðâî çà íåãî, à ñëåä òîâà çà ÃÅÐÁ.
Îò êàêâî è êîãî äà ñå ïàçè? Ìíîãî ïúòè âå÷å ãî êàçàõ, íî åôåêò ñÿêàø íå âèæäàì. Äàëè ñà ïðåäïðèåòè ïðàâèëíèòå äåéñòâèÿ îò ïàðòèÿ ÃÅÐÁ ñëåä íàïóñêàíåòî íà Öâåòàí Öâåòàíîâ ùå ñå âèäè íà èçáîðèòå çà Íàðîäíî ñúáðàíèå.
Íàé-ãîëÿìàòà îïàñíîñò çà Áîðèñîâ è ÃÅÐÁ ñà ïðåäàòåëèòå â ïàðòèÿòà. Ìíîãî ñà ïî ìåñòà è â ïàðëàìåíòàðíàòà ãðóïà. Òåçè õîðà ñà ïî-îïàñíè îò Ðàäåâ, îò îïîçèöèÿòà è îò ïðîòåñòèðàùèòå íà óëèöàòà. Íÿêîè îò òåçè ñó÷àò îò äâå, à ïî-íàãëèòå è îò òðè êðàâè. È çàùî äà íå ãî ïðàâÿò ñëåä êàòî ëèäåðúò íåõàå. Ïðåäàòåëèòå â ÃÅÐÁ ñà ÿäêàòà íà åëåêòîðàòà íà Öâåòàíîâ.
- Êàê ùå ñå ðàçâèÿò îòíîøåíèÿòà ìåæäó Ðàäåâ è Áîðèñîâ, êîèòî ñà áåëÿçàíè îò ãîëÿì ðàçðèâ?
- Òåçè îòíîøåíèÿ ìîãàò äà ñå ðàçâèâàò ïîçèòèâíî, àêî æåëàíèåòî å äâóñòðàííî, à íå åäíîñòðàííî. À ÷å å åäíîñòðàííî, äîêàçâà íàðàñòâàùî ïðîòèâîïîñòàâÿíå îò ñòðàíà íà Ðàäåâ êúì Áîðèñîâ è ïðîäúëæàâàùîòî íàãíåòÿâàíå íà îìðàçà è ðàçäåëåíèå â îáùåñòâîòî îò ïðåçèäåíòà.
Çà ñëó÷âàùîòî ñå ñúì ïèñàëà ìèíàëàòà ãîäèíà: “Òðóäíîñòèòå âúâ âúòðåøåí è ìåæäóíàðîäåí ïëàí çàðàäè Óðàí ïðåç 2020 ãîäèíà ñà óâåëè÷åíè, à âúâ âçàèìîäåéñòâèå ñ ðîæäåíàòà äàòà íà Áúëãàðèÿ, 27.10.679 ãîäèíà, ñà óäâîåíè. Íå å âúçìîæíî äà áúäå ñïðÿíî ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî íà èíñòèòóöèèòå ïðàâèòåëñòâî - ïðåçèäåíò, íàïðîòèâ, ùå íàðàñíå. Ïðàâèòåëñòâîòî å ïîäâëàñòíî íà òðóäíà ãîäèíà çà Áúëãàðèÿ, íà òðóäíà ãîäèíà â ïúðâàòà é ïîëîâèíà çà ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ è íà ãîäèíà íà íåêîíòðîëèðóåìè åìîöèè çà ïðåçèäåíòà, êîéòî íÿìà äà ñå îòêàæå äà ëåå âðåäíè ñëîâà, çàðåæäàùè ãî ñ åíåðãèÿ, òà äà ñè ãðàäè ëèïñâàùîòî ìó ñàìî÷óâñòâèå êîëêî å âñåìîãúù, óìåí è âåëèê. Íàäÿâàì ñå, ÷å ñ ðàçóìà ñè ïðåìèåðúò íÿìà äà äîïóñíå ïðîòèâîïîñòàâÿíåòî äà èçáóõíå â êðàéíè ïðîÿâëåíèÿ è íåî÷àêâàíîñòè âúâ âðåäà íà Áúëãàðèÿ, íî è â ìåæäóëè÷íîñòíà âîéíà, â êîÿòî íàðîäúò ùå ïëàòè ñìåòêàòà, à ïðåçèäåíòúò, êîëêîòî è äà ëàñêàå åãîòî ñè, ùå å ãóáåù.
Ïðîïàñòòà ìåæäó äâàìàòà å íåïðåîäîëèìà, íå çàðàäè ïîëèòè÷åñêèòå èì ïîçèöèè, à çàðàäè çàëîæåíîòî êàòî õàðàêòåðèñòèêè â ðîæäåíàòà èì çâåçäíà êàðòà.
Áîðèñîâ å îò áëèçíàöèòå ëèäåðè, øèðîêî ñêðîåí, íåðàçóìíî äîâåð÷èâ, ëåñíî ìåíÿù ìíåíèåòî ñè, ïîäàòëèâ íà âëèÿíèå, ìíèòåëåí è áúëãàðîôèë. Äîáðîíàìåðåí, âèíàãè ãîòîâ äà òúðñè ðàçáèðàòåëñòâî è êîìïðîìèñ, äîðè è â ñîáñòâåíà âðåäà. ×îâåê ñ õàðèçìà.
Ðàäåâ å íà äðóãèÿ ïîëþñ ñðåä ðîäåíèòå â Áëèçíàöè. Íàïúëíî ëèøåí îò ëèäåðñêè êà÷åñòâà åãîèñò, åãîöåíòðèê, òåñíîãðúä ÷îâåê, çà êîéòî ëè÷íîòî áëàãî å íàä âñè÷êî – íàä íàðîäà, íàä Áîã, íàä ÁÑÏ äîðè, àêî îùå íå ñà ãî ðàçáðàëè. Òîâà íè êàçâà äàòàòà ìó íà ðàæäàíå. ×îâåê, óñïÿâàù ÷ðåç ïðîòèâîïîñòàâÿíå.
Òàêèâà ñà õàðàêòåðèñòèêèòå èì. Òàêèâà ñà è â æèâîòà è ùå îñòàíàò òàêèâà, ñëåä êàòî äîéäå âðåìå äà ïðèêëþ÷àò ñ ïîëèòè÷åñêàòà ñè êàðèåðà.
- Êàêâî âåùàÿò çâåçäèòå çà Ðóìåí Ðàäåâ, êîéòî íàõúñâà ïðîòåñòèðàùèòå è ñïîðåä ìíîçèíà ðàçäåëÿ îáùåñòâîòî – êàêâà ùå å ïîëèòè÷åñêàòà ìó ñúäáà?
- Ïîëèòè÷åñêàòà ìó Ñúäáà å ïðåäèçâåñòåíà. Âòîðè ìàíäàò íÿìà äà èìà, êîëêîòî è äà ãî ìå÷òàå, âåäíúæ çàùîòî àñòðîëîãè÷íèòå àñïåêòè ãî ðàçêðèâàò. Âòîðè ïúò, çàùîòî òîçè ÷îâåê, â êà÷åñòâîòî ñè íà ôèãóðàíò, ìèñëÿ, ÷å âå÷å ïëàøè ñ íåàäåêâàòíèòå ñè äåéñòâèÿ òåçè, íà êîèòî ñåãà å ïîëåçåí è óäîáåí. Íå å íåîáõîäèìî äà ñè àñòðîëîã è äà àíàëèçèðàø çâåçäíàòà ìó êàðòà, çà äà ñè íàÿñíî, ÷å àêî òîçè ÷îâåê ñå äîìîãíå äî öÿëàòà âëàñò, ãîðêî ìó íà íàðîäà, ãîðêî èì è íà ñòîÿùèòå â ñÿíêà, íà êîèòî âúðøè ÷åðíàòà ðàáîòà ñåãà. Âúïðåêè àñòðîëîãè÷íî ïåñèìèñòè÷íîòî ïîëèòè÷åñêî áúäåùå íà Ðàäåâ, íåêà íå ñå çàáëóæäàâàìå. Òîçè ÷îâåê íàïðàâè ìíîãî çëî íà Áúëãàðèÿ è âúâ âúòðåøåí è â ìåæäóíàðîäåí ïëàí, íåñëó÷àéíî å íåæåëàí èçâúí Áúëãàðèÿ. Åíåðãèÿòà ìó çà çëîòâîðñòâî å îãðîìíà, åãîöåíòðèçìúò ìó íå çíàå ãðàíèöè, âåðîÿòíî çàðàäè ëèïñâàùèòå ìó êà÷åñòâà íà ïîëèòèê è äúðæàâíèê.
Ùå íàïðàâÿ åäíî íåàñòðîëîãè÷íî îòêëîíåíèå. Âñè÷êè âèäÿõìå êàê Ðàäåâ èçëåçå îò ïðåçèäåíòñòâîòî ñ âäèãíàò þìðóê, íå çíàêà "âèêòîðè“, õàðàêòåðåí çà äåìîêðàöèèòå, èëè äðóã æåñò ñ ðúêà, à ñâèò þìðóê. Áåøå ìè èíòåðåñíî êàòî ïñèõîàíàëèòèê, äàëè õîðàòà, ó÷àñòâàùè çàðàäè óáåæäåíèÿòà ñè, à íå çàðàäè ïàðè, ùå ñå óñåòÿò êàêâî îçíà÷àâà òîçè æåñò è áåçïðèñòðàñòíî ùå ñå çàïèòàò äàëè íå ñà âúâëå÷åíè â íåùî, êîåòî íå ðàçáèðàò.
Ïðèçíàâàì ñè, ÷å ìå ñòðåñíà âäèãíàòèÿò þìðóê. "Ðîòôðîíò“ èëè "×åðâåí ôðîíò“ å çíàêúò íà êîìóíèçìà. Æåñòúò íà Ðàäåâ, íåñúçíàòåëåí èëè, íå ñúì äàëå÷ îò ìèñúëòà äà å ñúçíàòåëåí, êàçâà: "Êîìóíèñòè â Áúëãàðèÿ, íàøåòî âðåìå äîéäå, èçëåçòå îò íåëåãàëíîñòòà, â êîÿòî 30 ãîäèíè áèòóâàòå êàòî ñîöèàëèñòè. Àç ñúì âàøèÿ âîäà÷“... Íî, íèêàêâà ðåàêöèÿ îò ìèñëåùèòå ïðîòåñòèðàùè íå âèäÿõ. Ñ íîòêà íà èðîíèÿ ñå ïèòàì, êàê ëè å âúçïðèåëà ãîñïîæà Íèíîâà êàíäèäàòà çà âñåîáù ÷åðâåí ëèäåð – Ðàäåâ?
Àêî èçëåçëèòå íà óëèöàòà ñòèãíàò äî âåðíèÿò èçâîä, ïðîòåñòèòå ïî åñòåñòâåí ïúò ùå çàïî÷íàò äà çàòèõâàò è ùå îñòàíàò ñàìî ïëàòåíèòå "íåäîâîëíè“. Çà ñúæàëåíèå íàé-ìëàäèòå ñÿêàø íå çíàÿò êàêâî å òîâà èíòåðíåò è íå ìîãàò äà ñè ïðîâåðÿò ñìèñúëà íà âäèãíàòèÿ þìðóê.
Íÿìà äà ïðèïîìíÿì ëè÷íèÿ õîðîñêîï íà Ðóìåí Ðàäåâ ïðè âñòúïâàíåòî ìó â äëúæíîñòòà ïðåçèäåíò, ïîçèöèÿ ìíîãî íàä íåãîâèÿ ìàùàá. Ùå êàæà, ÷å ñúãëàñíî àñòðîëîãè÷íèòå àñïåêòè íà íåãîâèÿ õîðîñêîï íàïðàâåí ïðåäè 4 ãîäèíè, êîãàòî îáùåñòâîòî íÿìàøå ïðåäñòàâà êîé å Ðàäåâ, íàïèñàõ ÷å òîé å ïúðâèÿò äúðæàâåí ãëàâà, ïðè êîéòî èìà ðåàëíè àñòðîëîãè÷íè ïðåäïîñòàâêè ïðåäñðî÷íî äà îñâîáîäè ïîñòà ïðåçèäåíò, çà ðàçëèêà îò Ãåîðãè Ïúðâàíîâ è äðóãèòå ïðåçèäåíòè â ãîäèíèòå íà ïðåõîäà. Òîâà îçíà÷àâà, ÷å èìà ðåàëíè íåãîâèÿ äåéñòâèÿ â íàðóøåíèå íà áúëãàðñêèòå çàêîíè, ïîçâîëÿâàùè îòñòðàíÿâàíåòî ìó îò ïîñòà. Îáùåñòâîòî î÷åâèäíî íå ãè çíàå, íî ñúñ ñèãóðíîñò ñà ôàêò, à çàùî äîñåãà íå èì å äàäåíà ãëàñíîñò? Ïèòàì ñå áåç îòãîâîð è ÷àêàì ðåøåíèåòî íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä, îòëîæåíî îò 23 çà þëè 30 þëè. Êàêâà ëè å ïðè÷èíàòà äà ñå îòëàãà?
- Êîãà î÷àêâàòå ñòàáèëèçèðàíå íà îáñòàíîâêàòà â äúðæàâàòà?
- Âå÷å òðèäåñåò ãîäèíè, ñëåä ðàçðóõàòà íà êîìóíèçìà, Áúëãàðèÿ âúðâè ïî êàìåíèñò ïúò íà ãîëåìè ñðèâîâå è îáíàäåæäàâàùè âúçõîäè. Åäâà â ïîñëåäíèòå 10 ãîäèíè âúçõîäèòå çàïî÷íàõà äà ñòàâàò âèäèìè è îñåçàåìè çà íàðîäà. Âúïðåêè òîâà, òúé êàòî ñÿíêàòà íà êîìóíèçìà îùå å íàä Áúëãàðèÿ è êàòî ìàíòàëèòåò è äóøåâíîñò íà ìíîçèíà è êàòî èêîíîìè÷åñêà èçãîäà íà íÿêîãî îò âðúùàíåòî ìó, çàòîâà âúçõîäèòå âèíàãè ñà ñëåäâàíè îò ïðîâîêèðàíè ñðèâîâå. Êàêòî áåøå ïðè Îðåøàðñêè ïðåäè ñåäåì ãîäèíè. Íàñòîÿùèòå ïðîòåñòè ñå îïèòâàò äà ïîâòîðÿò òîçè ñöåíàðèé. Åòî çàùî â ãëîáàëåí ïëàí ìîèòå î÷àêâàíèÿ çà ðåàëíî ñòàáèëèçèðàíå íà Áúëãàðèÿ å îò êðàÿ íà 2023 ãîäèíà. Çàêëþ÷åíèåòî ìè íå å àñòðîëîãè÷íî, íèòî âèçèðà ïàðòèè è ëè÷íîñòè, à ïðîêëÿòèå, èçðå÷åíî îò ñúâåòñêèÿ ãðàæäàíèí è áúëãàðñêè êîìóíèñòè÷åñêè âîäà÷ Ãåîðãè Äèìèòðîâ.
Â îòâîðåíî ïèñìî äî ðàáîòíèöèòå è ñåëÿíèòå â Áúëãàðèÿ ïðåç 1923 ãîäèíà ïî ïîâîä Ñåïòåìâðèéñêîòî âúñòàíèå òîçè âëàñòîëþáèâ ÷îâåêîìðàçåö å ïðîðîêóâàë, ÷å òîâà ñúáèòèå ñ âñè÷êèòå ìó ïîñëåäèöè “ùå ïðîêàðà îùå ïî-äúëáîêà êúðâàâà áðàçäà ìåæäó êëàñàòà íà ïîòèñíèöèòå è åêñïëîàòàòîðèòå îò åäíà ñòðàíà, è òðóäåùèÿ ñå íàðîä îò äðóãà. Íèêîãà ìåæäó òÿõ âå÷å íå ùå èìà ìèð."
Âñè÷êè, áåç èçêëþ÷åíèå, áåç ïàðòèéíè ïðèñòðàñòèÿ, ðàáîòíèöè, ñåëÿíè, àíàðõèñòè, êàïèòàëèñòè, ñà ïîäâëàñòíè íà òîâà ïðîêëÿòèå. Íåãîâîòî âúçäåéñòâèå ïðèêëþ÷âà ïðåç 2023 ãîäèíà è íå ìîæå äà áúäå ïîäíîâåíî.
- Êàêâî áúäåùå ñå î÷åðòàâà çà Öâåòàí Öâåòàíîâ, Ñëàâè Òðèôîíîâ, Ìàÿ Ìàíîëîâà è äðóãè æàäíè çà ïîëèòè÷åñêà ñëàâà êàíäèäàò-ñïàñèòåëè – ùå ñúáåðàò ëè ïîäêðåïà íà áúäåùèòå èçáîðè, èëè ùå êàòàñòðîôèðàò â ïîïóëèçìà è áåçèäåéíîñòòà?
- Ïîëèòè÷åñêîòî áúäåùå íà Öâåòàí Öâåòàíîâ è Ñëàâè Òðèôîíîâ âñå îùå ñå ôîðìèðà. Ìàÿ Ìàíîëîâà ñ ïîðåäèöàòà ñè ãðåøíè äåéñòâèÿ íà òîçè åòàï å íåæåëàíà îò âñè÷êè, êîèòî âèæäàõà äî ñêîðî â íåÿ ïîëèòè÷åñêè ïîòåíöèàë.
Öâåòàí Öâåòàíîâ
Ìîåòî ìíåíèå, îñíîâàíî ñàìî íà àñòðîëîãè÷íè êîíôèãóëàöèè, à íå íà ïðèñòðàñòèÿ èëè àíòèïàòèè, çà Öâåòàí Öâåòàíîâ å ïðåäåëíî ÿñíî è ìíîãî ïúòè ïèñàíî â ïðåäõîäíèòå ãîäèíè.
Âúïðåêè èçÿâåíèòå ñè êà÷åñòâà íà îðãàíèçàòîð Öâåòàíîâ íÿìà ëèäåðñêè êà÷åñòâà, íî èñêà äà å ëèäåð è äà èçëåçå îò ñÿíêàòà íà "âòîðè“, çàòîâà è öåëèÿò ìó îðãàíèçàöèîíåí òàëàíò íà ïúðâîòî, âèäèìî íèâî ðàáîòè çà ÃÅÐÁ, íî íà âòîðîòî – íåâèäèìîòî, ïîäìîëíîòî íèâî ñúçäàâà óñïîðåäíà ïàðòèéíà îðãàíèçàöèÿ, êîÿòî äà ìó áúäå ïîëåçíà, êîãàòî ìó äîéäå âðåìåòî.
Òàêà Öâåòàíîâ å ïî-âðåäîíîñåí çà ÃÅÐÁ îò Ðàäåâ è âñè÷êè îïîçèöèîííè ïàðòèè âçåòè çàåäíî. Âúïðåêè ÿñíèòå àñòðîëîãè÷íè ïðåäóïðåæäåíèÿ Áîðèñîâ ñàì ñå âêàðà â êàïàíà íà Öâåòàíîâ, äîðè ñàì ìó ïîìîãíà â íÿêîè îòíîøåíèÿ.
Ôàêòúò, ÷å Öâåòàí Öâåòàíîâ å ïîðåäíèÿò ïîëèòè÷åñêè ðåíåãàò â Áúëãàðèÿ, íàäàëè âïå÷àòëÿâà íÿêîãî. Çíàì, ÷å áúëãàðèíúò èìà êúñà ïàìåò è íå ïîìíè êàêâî àñòðîëîãè÷íî òúëêóâàíå íàïðàâèõ ïðè ãëàñóâàíîòî íàïóñêàíå íà Öâåòàíîâ îò Íàðîäíîòî ñúáðàíèå íà 29 ìàðò 2019 ãîäèíà, îáÿâåíî îò íåãî íà 27 ìàðò 2019 ãîäèíà. "Öâåòàíîâ íàïóñêà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå â ëè÷íà ãîäèíà íà ãëîáàëíà ïðîìÿíà, çàðàäè çâåçäíèòå àñïåêòè – ïîëîæèòåëíà, â ìåñåö íà ìàòåðèàëíà ñòàáèëèçàöèÿ è êàðìè÷íà ðàçïëàòà, â äåí íà íîâî íà÷àëî. Ñèòóàöèÿòà çà íåãî îò ãóáåùà ñå ïðåâúðíà â ïå÷åëèâøà, çà ÃÅÐÁ – ñúùî.“ Ðàçáèðà ñå èìà è ïðåäóïðåæäåíèå è êàïàíè, íî òÿõ íÿìà äà ãè ïðèïîìíÿì. Åäíà îò çâåçäíèòå êîíôèãóðàöèè ðàçêðèâàøå, ÷å Öâåòàíîâ "íÿìà äà èçëåçå îò ïîëèòè÷åñêèÿ æèâîò íà Áúëãàðèÿ.“ Ñúìíÿâàì ñå, ÷å ÷å â ÃÅÐÁ íÿêîé ÷ó è ñå ñúîáðàçè ñ òîâà ïðåäóïðåæäåíèå, îáåùàâàùî ðàçâèòèå.
Âåðîÿòíî, çà äà ïðåâúðíå îáåùàíèåòî çà ëè÷åí óñïåõ â ðåàëíîñò è ñìèñëåíà ïîëèòè÷åñêà êàðèåðà, Öâåòàíîâ îáÿâè, ÷å íà 27 ñåïòåìâðè 2020 ãîäèíà ñúçäàâà ñâîé ïîëèòè÷åñêè ïðîåêò, çà êîéòî ùå ñè êàæà êðàéíîòî ìíåíèå êîãàòî âñè÷êî å äîêóìåíòåí è âðåìåâè ôàêò.
Ñëàâè Òðèôîíîâ
Ïðè Ñëàâè Òðèôîíîâ ìèñëÿ, ÷å âñè÷êî å ÿñíî. Îìðàçàòà êúì âñè÷êî è âñè÷êè å íåãîâàòà äâèæåùà ñèëà. Äàëè òÿ ùå ìó äîíåñå ãëàñîâå, òúé ÷å äà âëåçå â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå ïðè ñëåäâàùèòå èçáîðè, ùå êàæà êîãàòî çíàì äåíÿ è ÷àñà íà ðåãèñòðàöèÿ íà ïðåèìåíóâàíàòà ìó ïàðòèÿ, àñïåêòèðàí êúì çâåçäíàòà êàðòà â íà÷àëîòî íà ïàðëàìåíòàðíèòå èçáîðè. Äàëå÷íî å òîâà âðåìå, íî êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò àñòðîëîãè÷íîòî òúëêóâàíå å, ÷å òîçè ÷îâåê å ïîëèòè÷åñêè àóòñàéäåð, îñîáåíî ïðè íåñïàçåíèÿ ìó Ñúäáîâåí ïúò.
Ìàÿ Ìàíîëîâà
Â íåéíèÿò ïîëèòè÷åñêè è àñòðîëîãè÷åí õîðîñêîï ïðåäè ãîäèíè ÿñíî ñúì íàïèñàëà, ÷å ïðèâèäíî îñòðèå, ñ ïîñè÷àù åçèê, äîðè õàðèçìà, òÿ å ÷óæäà ñðåä ñâîèòå, ÷óæäà çà âñè÷êè. Ìàÿ Ìàíîëîâà çàðàäè èçÿâåíàòà ñè àë÷íîñò çà âëàñò íàïðàâè íåïîïðàâèìàòà ãðåøêà äà ñå îòêàæå îò ïîñòà îìáóäñìàí íà Ðåïóáëèêàòà è äà ñå ïîëàêîìè çàðàäè íå÷èè îáåùàíèÿ çà êìåòñêèÿ ñòîë íà ñòîëèöàòà, êîéòî, î, ìå÷òè, äà å ñàìî êðàòêà ñïèðêà äî êðàéíàòà é öåë – ïðåìèåð èëè ïðåçèäåíò.
Ïðåç ñåïòåìâðè 2019-à ïàê ìå ãëåäàõà ïîäèãðàâàòåëíî, íèêîé íå âÿðâàøå íà äóìèòå ìè, ÷å Ôàíäúêîâà ùå å ñòàðèÿò íîâ êìåò íà Ñîôèÿ. È â ÃÅÐÁ íå âÿðâàõà, íî çâåçäíîòî íåáå íà ïàðè è îáåùàíèÿ íå êúëâå. Ïðàâèëíî òúëêóâàíå íà áåçïðèñòðàñòíè ïëàíåòàðíè ïîëîæåíèÿ. Òîãàâà, îùå â íà÷àëîòî íà ñåïòåìâðè íàïèñàõ, ÷å èçáîðúò íà Ìàíîëîâà ìîæå äà ñå îêàæå íåâúçìîæåí çà ïîïðàâêà æèòåéñêè îáðàò, çà êîéòî íå å ãîòîâà. Íàáèðàùîòî âñå ïî-ãîëÿìà ñêîðîñò ðóñëî, â êîåòî íà ïðúâ ïîãëåä ïî ñîáñòâåíà âîëÿ ñå å âêëþ÷èëà, èìà ñèëàòà äà ÿ ïîâëå÷å íåîáðàòèìî â ïîñîêà, â ÷èéòî êðàé, âìåñòî äà å ïîáåäèòåë, ìîæå äà ñå îñúçíàå êàòî óïîòðåáåíà è çàáðàâåíà.
- À êàê ùå ñå ðàçâèå ó íàñ ñèòóàöèÿòà ñ êîðîíàâèðóñà – ùå èìà ëè âòîðà âúëíà íàåñåí è ïðåäñòîè ëè óñïîêîÿâàíå íà ïàíäåìè÷íàòà îáñòàíîâêà è êîãà?
- Áÿõ èç÷èñëèëà ñðîê çà çàòèõâàíå íà çàðàçàòà äî êðàÿ íà þíè, íî àêî íèå ñàìèòå íå ïðîÿâèì îòãîâîðíîñò, âòîðèÿò êðàåí ñðîê å êðàÿò íà àâãóñò. Äàé áîæå äà íÿìà òðåòè, çàùîòî òîãàâà ùå å â ñèëàòà ñè ñåçîííèÿò ãðèï.
Íå ñïàçèõìå òðèòå çàäúëæèòåëíè "Ä"-òà - äèñöèïëèíà, äèñòàíöèÿ è äåçèíôåêöèÿ. Íå ñå ñïðàâèõìå è ñ åäíî "Ê" - êîíòðîë. Êàêòî ãî èìàøå, òàêà îò þíè ñå ñíèøè, òà èç÷åçíà. Æèâååì â äåìîêðàöèÿ, êàêúâ êîíòðîë, è ñ ìåðàê íàðîäúò ïðîòåñòèðà, ÷å ìó íàðóøàâàëè ÷îâåøêèòå ïðàâà! Äà äå, àìà è ìîèòå ñå íàðóøàâàò, êàòî õîäèòå çàðàçåíè è áóõàòå â ëèöàòà íà îêîëíèòå, òà äàíî ïðåäàäåòå âèðóñà, íàðóøèë âè ÷îâåøêèòå ïðàâà. È áåç çíà÷åíèå êîé çà êàêâî ñå îïëàêâà è ÷èè ïðàâà ñà íàðóøåíè, ñêîðî ìîæåì îòíîâî äà ñå îêàæåì çàòâîðíèöè íà èíàòà ñè, ñ èçîëàöèÿ îò Åâðîïà. À äîêàòî ñè ðàçñúæäàâàìå, êîðîíàâèðóñúò ùå ñè áèòóâà íà ïëàíåòàòà è êàòî íåçðèìà åôèðíî-êðèëàòà çìèÿ ùå ãî ïðåíàñÿìå â ìåãàïîëèñè è ïàëàíêè, à òîé ùå ðàçïðúñêâà îòðîâíè êîðîíêè, ïðåîäîëèìî ðàçáîëÿâàùè íÿêúäå, óáèâàùè òàì, êúäåòî îìðàçàòà, çëîñòòà è àãðåñèÿòà ìåæäó õîðàòà ñà ãè ïðåâúðíàëè â òåæåñò íà ìàéêàòà Çåìÿ.
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Àáîíàìåíò
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