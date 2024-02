Тонрежисьорът Маргарита Трайкова за приложението на кулинарната тема в седмото изкуство

© Кулинарната тематика може да бъде експлоатирана по всякакъв начин в седмото изкуство и да бъде представена както по изключително фин, наивен или пък чувствен и сладостен, така и по зловещ и неприятен начин. Това коментира в предаването "Сториборд" на Радио "Фокус" тонрежисьорът Маргарита Трайкова.



"Кулинарията в анимацията "Рататуй“ (Ratatouille) е много важна за сюжетната линия и за развръзката. Има някакво сходство с главния герой от "Менюто“ (The Menu) с Аня Тейлър-Джой, който е една борба със снобарството, и кулинарния критик Антон Его от "Рататуй“, отбеляза Маргарита Трайкова, като добави, че много често в аниметата се включват различни елементи от кулинарията, като звукови ефекти от рязане на различни продукти, специфичните за азиатската култура звукови ефекти при хранене, като по този начин успяват да я представят по един наистина апетитен и великолепен начин.



По думите й и книгата, и филмът "Шоколад“ (Chocolat) с Жулиет Бинош са много нежни и променящи, "Шоколад“ е един "шоколадов вятър на промяната“, в който храната по един много добър начин е изразител и динамиката между героите. Водещият на "Сториборд" Благой Иванов спомена и за друг филм с Жулиет Бинош на кулинарна тематика – "Страсти в кухнята" (The Taste of Things) на режисьора Тран Ан Унг, където "наистина готвенето, храната, традициите на Стара Европа по някакъв начин са отражение именно на човешката динамика,“ отбеляза той.



Има редица сериали, в които акцентът е поставен върху кулинарията – или персонажите са готвачи, или историята се развива в кухнята, или през кухнята. Един от най-добрите сериали на кулинарна тематика според Маргарита Трайкова е "Кухня“, като тя отбеляза още, че и поредицата на Гордън Рамзи "Пътешествието на Гордън, Джино и Фред“ е един интересен формат, който представя кухнята на различни места по света по един много специфичен и много зарибяващ начин.



Два примера за експериментални заглавия, които са на кулинарна тематика, са: испанската антиутопия "Платформата“ (The Platform), който е вид критика на социалното неравенство, и класиката "Голямото плюскане“ (La Grande abbuffata/La Grande bouffe) на Марко Ферери с участието на Марчело Мастрояни и Мишел Пиколи, който е откровена сатира към консумеризма и към декадентството на буржоазията. Пример за борбата между класите, изразен и чрез интересна кулинарна метафора, е филмовата поредица "Игрите на глада“, отбеляза още Маргарита Трайкова.



Друг акцент, свързан с кулинарните филми е комерсиалната част или продуктовото позициониране, което показва как включването на един продукт в някой филм може да му донесе голяма популярност и нарастване на продажбите му. Пример за това е сериалът "Странни неща“ (Stranger Things), където има "едно много хубаво спонсорско решение и много успешна реклама на едни на пръв поглед въобще несвързани със сюжета бисквити, които стават символ на героинята. И се оказва, че след всеки сезон продажбите на тези така наречени "бисквити“ са скочили поне два пъти,“ обясни тонрежисьорът.



Темата за канибализма или темата за автоизяждането е също много интересна и е представена в заглавия като "Мълчанието на агнетата“ (The Silence of the Lambs), сериала "Ханибал“ (Hannibal), както и в един култов и скандален филм – Cannibal Holocaust. "Във филма The Help има един страхотен сладкиш, който не е с най-хубавите съставки – има една много специална човешка съставка, но приковава вниманието като всички канибалски филми.“