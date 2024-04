Той отказа да се качи на Титаник, след съвет от астроложка

© "Всеки може да бъде милионер, но, за да бъдеш милиардер, ти е нужен астролог", казва приживе Морган



Джей Пи Морган е бил изключително успешен американски бизнесмен и финансист. Към момента на смъртта си той има нетна стойност, коригирана спрямо инфлацията, около 45 милиарда долара, показва справка в Wikipedia.



Той е най-известен като ръководител на банковата фирма J.P. Morgan and Co. и с дългата си и успешна кариера на Wall Street.



Имуществото му е струвало 68,3 милиона долара. Половината от тази стойност се дължи на неговия дял в банките в Ню Йорк и Филаделфия.



През 1871 г. Морган си партнира със семейство Дрексел от Филаделфия, за да създаде фирмата Drexel, Morgan & Company. След смъртта на Антъни Дрексел фирмата е преименувана на J. P. Morgan & Company през 1895 г. Неговата фирма се радва на тесни връзки с компанията на баща му, J. S. Morgan & Company, както и с други водещи фирми като Drexel & Company от Филаделфия, пише biography.com.



Неговият основен бизнес модел се съсредоточава около поемането на проблемни предприятия и реорганизирането на техните структури и управление, така че да станат отново печеливши.



След смъртта на баща си през 1890 г. Морган поема контрола върху компанията J. S. Morgan & Co.



От 1890 г. до 1913 г. общо 42 различни големи корпорации са били организирани от J. P. Morgan & Company или техните ценни книжа са били подписани от J. P. Morgan & Company. Тези корпорации включват American Telephone & Telegraph, International Mercantile Marine Company, General Electric, Federal Steel Company и United States Steel Corporation.



По време на паниката от 1907 г. той организира коалиция от финансисти, която спасява американската парична система от колапс.



Всеки успешен бизнесмен обаче има е неуспешни начинания. Една от по-забележителните му лоши инвестиции била, когато той дал на изобретателя Никола Тесла 150 000 долара (еквивалента на 4 609 800 долара през 2019 г.) за изграждане на трансатлантическа безжична комуникационна система в замяна на 51% контрол върху патентите. Тесла обаче не спазил договора и начинанието пропаднало.



Джей Пи Морган бил голям почитател на астрологията и често се допитвал за съвети до майката на съвременната американска астрология - Еванджелин Адамс.



Автор е на извесната реплика:



"Всеки може да бъде милионер, но, за да бъдеш милиардер, ти е нужен астролог".



Банкерът е трябвало да се качи на "Титаник" на 10 април 1912 г. Астроложката обаче не му позволила. "Не се качвайте на Титаник“, категорична била тя.



Години след това съвременните астролози са категорични, че Адамс е видяла опасността от инцидент в астрологичната карта за деня на тръгване на кораба. Те са категорични и че от астрологична гледна точка е било съвсем ясна опасността.



Морган се интересувал от древна история и финансирал професор по асириология в университета Йейл през 1910 г. Колекцията му в библиотеката на Морган в Ню Йорк включва клинописни плочки. Те със сигурност предполагат интерес към култура със силна астрологична традиция. Морган спонсорира археологически разкопки в Харге, Египет, през 1912 г., където Еванджелин Адамс е поканена за съдействие, припомня businessnovinite.bg.