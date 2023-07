© виж галерията Той е великолепен певец и чаровен мъж. Милиони фенове по целия свят знаят на изуст почти всичките му песни. Роден е на 5 ноември 1959 година в Кингстън. Родителите му, Конард и Джейн, емигрират от Англия в Канада. Голяма част от детството си прекарва в Европа и Азия, защото баща му е бил канадски дипломат.Албумът му Reckless достига до №1 в класацията за най-добър албум. Шест песни от него достигат до Топ 20 в музикалните класации в Канада, сред които са Run To You, Summer of '69 и Heaven. Този албум става платинен в САЩ. Познахте ли кой е този певец? Sofia24.bg ще ви разкаже за Брайън Адамс, който ще гостува отново в България в края на годината.



Легендарният рок изпълнител ще пее в зала "Арена София" на 8 декември. Мащабното турне на артиста вече стартира в САЩ и ще продължи с европейска обиколка, чието начало ще бъде дадено в София. Турнето носи името на петнадесетия му студиен албум "So happy it hurts“, издаден миналата година и номиниран за награда "Грами“. Албумът е създаден изцяло от канадския певец по време на пандемията и включва 12 песни, които той записва сам, свирейки на различни инструменти.



Брайън Адамс определено е един от певците на любовта. Припомняме също така, че той изпълнява и песента Bang the Drum заедно с Нели Фуртадо на откриването на Зимните олимпийски игри във Ванкувър през 2010 година. Една от неговите най-популярни балади “Please Forgive Me" е популярна по целия свят. Той стана най-известният канадски певец от края на 80-те и 90-те години. и е най-известен със своите балади (чисто рок традиция) и класически песни като “Summer of '69" и “Cuts as a knife". По време на концертите си Брайън Адамс избира едно момиче от публиката, с което да изпее "When You’re Gone".



Днес певецът живее в Англия с личната си асистентка Алисия Грималди, която на 22 април 2011 година ражда дъщеря, наречена Мирабела Бъни. Това е първородното дете на Брайън Адамс. На 14 февруари 2013 година е родена и втората им дъщеря Лула Рози Ли.



"Никога не съм харесвал идеята да стана знаменитост", казва Адамс.



Бъдещата звезда напуска училище, когато е на 16 години. Любопитно е, че с разрешението на майка си е похарчил всички събрани пари за колеж, за да си купи пиано. Участвал е в в два филма - "Розовият кадилак“ и "Домът на глупаците“.



Брайън Адамс се занимава и с фотография, като е носител на престижни награди в тази област. Може да се похвали с уникална снимка на кралица Елизабет II. През 2002 година той прави фотопортрет на кралицата по случай златния й юбилей. На неговата снимка Елизабет II се усмихва. По-късно тази фотография е използвана за марка от Канадската поща.



Той е изявен активист за защита правата на животните, като помага за създаването и на южноантарктически резерват за китове. Брайън Адамс е носител на престижната хуманитарна награда Allan Waters Humanitarian Award. Брайън има три номинации за "Оскар" и над 10 номинации за Grammy. Печели наградата веднъж – през 1992 г. за песента "(Everything I Do) I Do It for You". Пет пъти е номиниран и за "Златен глобус“, а през 2011 година получи и своята звезда на "Алеята на славата" в Холивуд.