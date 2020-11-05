Ðåïîðòåðúò íà ÁÍÒ îáÿñíè çàùî å ïñóâàë ìàñêàòà ñè â åôèð

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 10:15 / 05.11.2020Êîìåíòàðè (6)41
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Ãàô ïî âðåìå íà æèâîòî âêëþ÷âàíå íà ÁÍÒ îò âå÷åðòà íà èçáîðèòå â ÑÀÙ ðàçñìÿ ñîöèàëíèòå ìðåæè. Ñïåöèàëíèÿò ïðàòåíèê íà ÁÍÒ Àëåêñàíäúð Ìàðêîâ èçñèïà êóï ðóãàòíè è ïñóâíè, áåç äà çíàå, ÷å ìèêðîôîíúò ìó íå å èçêëþ÷åí. 

"Êîëêîòî è äà ñå ñòàðàåø, äà îòäåëÿø âðåìå è äà ñå ïîäãîòâÿø, êîëêîòî è äà ñè íàÿñíî ñ ïðàâèëàòà çà ïîâåäåíèå â åôèð, â îïðåäåëåíè ìîìåíòè, êîãàòî ñè 24 ÷àñà íà êðàê, íå ñè ñïàë îò äåíîíîùèÿ è î÷èëàòà òè ñå èçïîòÿâàò îò ñîáñòâåíèÿ òè äúõ, êàçâàø íåùà, êîèòî íå áèâà. Ïîäíàñÿì èçâèíåíèå íà çðèòåëèòå íà ÁÍÒ çà íåäîïóñòèìèÿ åçèê â åôèð", çàÿâè â ñîöèàëíèòå ìðåæè ðåïîðòåðúò íà ÁÍÒ Àëåêñàíäúð Ìàðêîâ, êîéòî èçïóñíà íÿêîëêî öâåòóùè äóìè â åôèð ïî âðåìå íà æèâà âðúçêà îò èçáîðíèÿ äåí â ÑÀÙ. 

Òîé ñå áåøå ÿäîñàë, ÷å î÷èëàòà ìó ñå çàïîòÿâàò è ñëåä êàòî òðúãíà ðåïîðòàæà, êîéòî îáÿâè, òîé ñè èçêàðà ÿäà íà ìàñêà ñ öâåòíè åïèòåòè. 

"Áëàãîäàðÿ íà êîëåãèòå çà ïîäêðåïàòà è ðàçáèðàíåòî. ÁÍÒ å èíñòèòóöèÿ è íèå âñè÷êè åæåäíåâíî ðàáîòèì ñ âèñîêè ñòàíäàðòè çà ïðîôåñèîíàëèçúì è åòèêà.", êàçà îùå òîé.  Êîëåãè è ïðèÿòåëè ãî óñïîêîèõà, ÷å ãàôúò å íà òîíðåæèñüîðà è êîìåíòèðàõà ïóáëèêàöèÿòà ìó. 

Ïðåä "Òåëåãðàô" îò ÁÍÒ óòî÷íÿâàò, ÷å ñòàâà âúïðîñ çà ìíîãî íåïðèÿòåí ãàô. Ñëåä êðàÿ íà åìèñèÿòà øåôîâåòå íà íîâèíèòå ñå ñâúðçàëè ñ Ìàðêîâ, êîéòî îáÿñíèë, ÷å ìàñêàòà çàïîòÿâàëà î÷èëàòà ìó, êîåòî íàêðàÿ ãî âáåñèëî, çàùîòî ãî ïðåâðúùà â íà ïðàêòèêà ñëÿï ÷îâåê. Òîé ñìÿòàë, ÷å ìèêðîôîíúò ìó å èçêëþ÷åí è çàòîâà ñè ïîçâîëèë ïîäîáíî íåùî. 

Îñâåí òîâà áèë ïðåóìîðåí îò ïî÷òè äåíîíîùíîòî ïðåäàâàíå îò Àìåðèêà â ïðîäúëæåíèå íà ïîâå÷å îò ñåäìèöà. È ïîðåäíîòî çàìúãëÿâàíå íà î÷èëàòà ìó ïðåëÿëî ÷àøàòà. Íà õîðàòà â àïàðàòíàòà ñúùî å íàïðàâåíà ìíîãî ñåðèîçíà çàáåëåæêà. Òîâà âëèçà â ãðàôàòà "ðèñêîâåòå íà æèâîòî ïðåäàâàíå".




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