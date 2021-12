© YALTA CLUB проведе традиционното коледно издание на фестивала SOLAR. Техно, хаус и трап музика звучаха едновременно от три халета в Интер Експо Център този петък.



Звездата на вечерта в новата зала безспорно беше американският рапър Lil Pump, който пристигна за първи път в България. Познаваме го от хитовия му сингъл "Gucci Gang“, който беше във всички класации през 2017 г., но и от редица други като "I love it" с Kanye West, "Eskeetit", “Be Like Me" с Lil Wayne и “Welcome to the Party", саундтрака към филма "Deadpool 2“. С милиарди слушания в различните платформи и колаборации с големите имена в индустрията, Lil Pump се превърна в ключова фигура за съвременния рап.



Рапарът успя да взриви публиката и дори записа кратко видео за първото си посещение в София.



