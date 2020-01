Предизвикателен ден вещаят звездите за представителите на една зодия

© Oe



ao oeoae? a ao oee a aee, e ae? a aa ea, oo a e a c ac? a e a a oc, a cae a coo a coc. oco ce aeae ce eee c c coe c, oo e oeae ao aa, a e coc oco ca. oa e aaa ee c ecaa, eo ce ca c ecaa, eo ce .



ee



e oe a c caoe, oao a cee c. oe c oa e, ae ceo ae. E, a, oe e ee, o a a e a oee a-aoo ao a aae. A aoaa cee c oa e ca.



a



a e a e eaca. Ooeo e eaee ee aaa ea ce aa aa. ce a ae a oo c ac a a ee - eeo oo. e ooae ce c, cao aaae oce ceee ooee. ao e a oae eo oo, a?



a



ooee c a ce ao e e. aaee eo, oeo e ce a ocea, oae oa a, o ae, o a. Ocaee ce a a oee ocoa, oo ocea e ce aa. ee ac. ee ao ea!







aa aa ceca eeo, o aae ao aae. oco ec e ee a aocea. a ea ce oca, a a e ca a a e? e a cee e, a a aee a e ce ce a. ae eo a.



ea



aa o a e ac, aae a e ae cee c. ooce ca oo, oc e a, a a aee o a aee. A oca e eo, oeo ce oa c o, ooa c oa a. ee oo a ae eaa.



e



ec oee a oee c caoe ce. oo ce a cae eo a ea, oo ceae. oco e ee eaeo caoae oe, ae, e oe o e. eaee e.



Coo



oee a ee c eooa oe ec, a aacae ooea oa a ocaee coo. o e ae a o o o cee c, o, oo a e eo ao ca ooa, a ae a ac coc ae.



Cee



e oe oeoee o oce ec ea. C eoa e ceee a ce ee ca eoc, aoa oa, e ceae ca a eaa e ae co eo, eo. oco e ce aaae, e e aa. A e c ae o ooee a e.



oo



e a aae o oo, ae c cea e o oae e o ace. oa e eaca, ao e ecoa, e ca oe a e oa o a ace. ce ca e oe a-ae a ce aco cc cee c.



ooe



ao coe, e e ca, oeo coc a o oo. Coee ca ooa, o oa ooa, ooee a ce oe o ac. Ocooee ce ce cee coo e. Coe oe a e oa ca.







ec e ce o co, oeo ce ca ooo ac. Eooaeo e oa e oa. oco ae, aaae, ooee, cae eae, aaee ce c oa e.



: .