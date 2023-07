© Кънтри певицата Шаная Туейн се срещна с пода този уикенд, след като се подхлъзна на сцената по време на концерт.



57-годишната Туейн се разхождаше по сцената в Чикаго с ботуши до коленете, когато неочаквано се срути по време на изпълнение на своя хит. "Don't Be Stupid (You Know I Love You)".



Видеоклип, заснет от фен, обаче показа, че кънтри звездата бързо се съвзема от преживения шок и продължава да пее, пише "Телеграф".