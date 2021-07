© Iron Maiden пуснаха анимиран музикален видеоклип към дългоочакваната си нова песен The Writing on the Wall. Това е пърото ново парче на метъл легендите от издаването на The Book of Souls през 2015 г. Ето какво написа по този повод във Фейсбук водещият Ники Кънчев:



"Първа нова песен на "Айрън Мейдън" от 6 години насам. Убийствена, както винаги, написана от Ейдриън и Брус. Още по-убийствено е и видеото по концепция на Дикинсън и изпълнено от някои от най-добрите аниматори на "Пиксар".



А концепцията е нещо, което ние феновете на "Мейдън" знаехме, че Истинският Господ, този който е дал ябълката на Адам и Ева е...Еди! Тенкю, сър!



Задължително изгледайте видеото и вижте тежкия автосарказъм на бандата, осмиващ алчния американски капитализъм и слугинажа на англичаните!".