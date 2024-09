На "Music Of The Ages" в Пловдив: Ще видим доста актуални групи през тези три дни в Античния театър

© Личен архив Фестивалът "Music Of The Ages" взривява отново Пловдив. Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" със Стефан Попов, организатор на фестивала.



Какво да очакват феновете?



Тази година Music Of The Ages започва на 20 септември - петък от 20.00 часа. Първият ден участници ще бъдат германската MONO INC.. Те са немска готик група, която взима името си от Monomanie – популярна през 19-ти век диагноза за психическо разстройство, което в общи линии се изразява с "моментна лудост“ на иначе здрав разум.



Много добре.



На 21 септември, следващият втори ден на фестивала Music Of The Ages откриваща група ще бъде българо-английско-германска група Me and My Devil, които преди една година бяха гости на другия ни фестивал Spayk Bulgarian music shoucase. Техният основен човек басистът, той е родом от Пловдив - Жоро, и ще се радваме отново да прави концерт в Античния театър, както се казва. След това ще бъде френската група “Klone", която е една от новите романтични групи, които страшно много харесват съвременните млади хора. И големият хедлайнер ще бъде Pain of Salvation, която токова рядко има възможност да се види на живо, че е жив пропуск, ако не дойдат феновете да я погледат, да видят любимата си група, тъй като много рядко идват в тази част на Европа.



В неделя, на празника на 22 септември, българската група VRANI VOLOSA ще открият в 20.00 часа и след тях излиза и IHSAHN, който е легендарният вокал на ИМПЕРИАЛ, сега със собствения си проект и шанс, той е в момента един от най-актуалните метъл звезди в Европа и в света въобще. Така че българите ще имат възможност да се срещнат с доста актуални групи през тези три дни в Античния театър.



Всички концерти ще бъдат там, така ли?



Всички концерти ще бъдат в Античния театър, да, на място, така че времето изключително хубаво го дават от утре да започне да се оправя. 23 септември е почивен ден понеделник, така че феновете от всички краища на България да дойдат, до неделя да останат, ще могат спокойно в понеделник да се приберат, тъй като денят е почивен.



Да, да, така е. Билетите вече са в продажба предполагам?



Да, билетите са в продажба, ще има билети и на място, в касата на Античния театър, горе на централния вход на Античния театър, където е касата.



Може би е редно да кажем за пловдивчани, тъй като предаването си е малко пловдивско, повече за тази група с пловдивчанин?



Да, Me and My Devil, само единият от тях е пловдивчанин, другите са англичанин и германец, но тя е международна група, която преди една година свириха на Spayk, другия ни фестивал, който подпомага откриването на групи, въобще развитието на музикалната кариера на групите. Някой ден ще поговорим и за Spayk Bulgarian music shoucase.



Значи да очакваме яки концерти, дето се казва.



Да, три дни наситена концертна програма в Античния театър.