© виж галерията Доли Партън е от жените, които не се вълнуват от възрастта. Защото е намерила решение. Не се притеснява да признае, че прибягва до пластичната хирургия. Но въпреки това не можем да отречем, че изглежда наистина страхотно.



В Деня на благодарността Доли пя на полувремето на срещата между отборите по американски футбол Washington Commanders и Dallas Cowboys.



Тя се появи пред многохилядната публика на стадиона и милионите пред малкия телевизор, облечена само в това - в костюм на мажоретка в бяло и синьо. Трябва дапризнаем, че късите бели панталонки ѝ стоят перфектно.



Доли изпя част от големите си хитове като "Jolene“ и "9 to 5“, както и кавър версия на хита на "We Are the Champions/We Will Rock You“, припомня woman.bg.



"Изглеждам толкова млада, колкото пластичният ми хирург реши“, обича често да се шегува тя. Ами, права е...