Мира Добрева разкри дали е "аут от БНТ"

© Facebook Мира Добрева използва личния си фейсбук профил, за да обясни каква е ситуацията с нейната работа в БНТ. Водещата посочи, че е била в болничен, а след това "малко в отпуск", което е породило слуховете за изхвърлянето ѝ от телевизията.



По думите на Добрева, тя все още е "In", но в същото време обясни каква е причината да предаде щафетата на ОТБЛИЗО на по-млада и по-красива колежка. Ето какво каза тя:



"Добро утро, Скъпоценни хора. Докато бях в болничен, а после и малко в отпуска, ме застигаха думи като “изритана", “изхвърлена", “аут от БНТ". Въпросът с вълненията на някои люде дали съм in, или out ги тревожи периодично, знам. Съчувствам им. Решението ми да предам щафетата на ОТБЛИЗО на по-млада и по-красива колежка, и по-талантлива също, обмислям детайлно и когато дойде часът, ще го направя подобаващо и с респект към верните си зрители и последователи. Дотогава има няколко месеца, в които ще завърша кампанията в помощ на Майки на деца с увреждания и 103-годишната Баба Дора.