Къде се нарежда "Витошка" в класацията на най-скъпите търговски улици през 2024 г.

© Sofia24.bg Според последния доклад на Cushman & Wakefield "Main Streets Across the World 2024“, в който се класират най-престижните търговски улици на база годишен наем за квадратен фут, булевард "Витоша“ в София, или "Витошка“, заема 51-во място в световната класация. Средният годишен наем на "Витошка“ е 70 щатски долара на квадратен фут, което я поставя в края на европейската подредба, но все пак като водеща дестинация в България.



Какво представлява класацията?



Докладът обхваща 138 локации по целия свят и подрежда търговските улици според тяхната привлекателност за международни и местни търговски марки. Данните отчитат фактори като наличието на луксозни брандове, туристическия поток, потребителските навици и икономическите условия в региона.



На върха на класацията за 2024 г. е Via Montenapoleone в Милано, Италия, която измести 5-то авеню в Ню Йорк. Рентата на най-скъпата улица достига впечатляващите 2 047 долара на квадратен фут годишно.



В контекста на Европа



"Витошка“ заема скромно място в европейския списък, като изостава от емблематични улици като:



Champs-Élysées в Париж (5-то място глобално, 1 282 долара/кв. фут),



New Bond Street в Лондон (3-то място глобално, 1 762 долара/кв. фут).



В Централна и Източна Европа "Витошка“ е в конкуренция с Váci Utca в Будапеща, Унгария, която бележи 27% ръст на наемите и заема 42-ро място.



Коя е най-скъпата улица?



Виа Монте Наполеоне в Милано изпревари Пето авеню в Ню Йорк и стана най-скъпата търговска улица в света, отбелязвайки първия път, когато европейски град оглавява класацията.



Наемите на улицата, разположена в сърцето на финансовата столица на Италия, скочиха с 11% през последните 12 месеца до 20 000 евро на квадратен метър, тъй като търсенето изпревари предлагането. За сравнение, наемите на Горно Пето авеню, което обхваща улици от 49-та до 60-та, остават непроменени за втора поредна година на 2000 долара на квадратен фут.



Отвъд първите две места, лондонската New Bond Street изпревари Tsim Sha Tsui в Хонконг и зае трето място, като наемите възлизат на 1762 долара на квадратен фут. Емблематичният Avenue des Champs Élysées в Париж е на пето място с 1282 долара, пише bTV.



Това са 10- те най-скъпи улици по класацията на Cushman & Wakefield:



1. Виа Монте Наполеоне, Милано



2. Горно Пето авеню (49-та до 60-та улица), Ню Йорк



3. New Bond Street, Лондон



4. Tsim Sha Tsui, Хонконг



5. Avenue des Champs Élysées, Париж



6. Гинза, Токио



7. Банхофщрасе, Цюрих



8. Pitt Street Mall, Сидни



9. Myeongdong, Сеул



10. Kohlmarkt, Виена