Кошмарът за всеки родител: Пътуване с деца на дълъг път

Кога пристигаме? Стигаме ли вече? Стигнахме ли?



Ако често пътувате с деца на дълги разстояния, картинката ви е позната. Можем да чуем тези въпроси буквално през минута. Паралелно с това отегчението може да породи нежелано поведение, конфликти между децата, проява на характеропатии, информира Dir.bg.



Тук ви предлагаме няколко идеи за занимания и игри по време на път, които да "подавате" периодично на децата и да ги държите ангажирани в автомобила.



Виждам, виждам



В английския играта е позната като "I spy with my little eye...". Играчът си намисля обект или предмет от обкръжението, които вижда и казва: "Виждам, виждам нещо с буквичката..." Споделя първата буква от думата, а останалите спътници трябва да се опитат да отгатнат. Който познае, той задава следващата дума. Важно правило е намисленият обект или предмет да е видим в обкръжението - във или извън автомобила.



Освен забавна, тази игра има и образователен елемент. Разграничаването на първата буква от думата е умение, което децата усвояват към 3-тата до 4-тата година и това е чудесна възможност за тренировки. Играта също тренира наблюдателност и съобразителност. А проведена на английски или друг език, може да ползвате за отработване на речник.



Игра на думи



Помните ли играта на филми от нашето детство? Единият играч започва наум азбуката. Другият в един момент казва "Стоп". Която буква се падне, с нея трябва да кажем дума. Играчите се редуват и който не може да се сети за нова дума с буквата, губи. Спечелилият започва азбуката наум и отново на случае принцип се избира следващата буква за играта.



Играта може да се усложни, като се добавят специални условия. Например, търсим не произволна дума с избраната буква, а назоваваме само животни или само растения, имена на книги или филми за по-големите. Специалните условия могат всеки път да са различни.



Верижка от думи



Тази игра помага за овладяване на началните стъпки в звуковия анализ в предучилищна възраст. Единият казва дума, следващият трябва да продължи с друга, започваща с последния звук на предходната. И така верижката може да продължи до безкрай.



Когато детето задобрее в това, преминавате на друго ниво - новата дума да започва с втория или третия звук на първата.



Изследователи



Тази игра изисква малко предварителна подготовка. Преди пътуването заедно с децата оформете списък с обекти, които трябва да видят и отбележат по време на път. Може да направите списъка визуален, като изрежете и залепите картинки на търсените обекти - например, знак STOP, разцъфнал мак, мост, крава, колоездач, трактор, бала сено, зелена кола, жп прелез... Списъкът може да е различен според сезона и географията на пътуването, а за някои обекти може да се изисква и повече от едно отбелязвания (например, 3 знака STOP).



Задачата на децата е да следят пейзажа наоколо и да отбелязват всеки обект от списъка, който видят. Това ги държи ангажирани за по-дълго време и тренира тяхната наблюдателност.



Ако с детето сте на тема безопасност на движението, може да използвате играта и в градски условия в учене на знаците на пътя и на пътното платно.



Гатанки



Сложете книжка с гатанки в ръчния багаж, за да си помогнете с повече идеи. Редувайте по-лесни и по-трудни и помагайте с жокери, когато децата се затруднят. Може да измислите и награди или точки при отгатване.



Знаеш ли къде сме?



Често в самолета на видео екран е изобразена локацията ни в момента спрямо маршрута на полета. И дори ние, възрастните, макар да имаме много ясни ориентири за времето, нетърпеливо попоглеждаме локатора.



При пътуване с кола може да използваме този модел, като предварително разпечатаме карта на България (или на държавата, в която пътуваме) и нарисуваме на нея маршрута. Може да обясним на детето предварително откъде ще минем, през/покрай кои градове или природни забележителности, а по време на пътуването периодично да показваме мястото ни и да използваме възможността да разкажем за интересни обекти наоколо, дори и да не ги виждаме от пътя.



Игра на познаванка



Избира се категория на играта - животни, растения, професии... Първият играч намисля обект от тази категория, а останалите могат да му задават въпроси, на които се отговаря само с Да и Не. Целта е постепенно да получат допълнителна информация, която да им помогне да отгатнат намислената дума. Който успее да отгатне, намисля следващата.



Да "напишем" история



Тази игра развива въображението и умението да се изразяваш, умението да структурираш история.



Участниците трябва заедно да създадат история (приказка), като се редуват в разказването й с по едно изречение. Първият започва - например, въвеждайки образите на главните герои. Вторият трябва да продължи по своя идея - с допълнителни описания или действие. Третият се включва, поставяйки препятствие пред тях, да речем. Четвъртият го заплита или решава... Цялото семейство се редува в разказването, докато историята намери своя финал. А често финалът може да се ползва като начало на следваща приказка...



Възрастни и деца е добре да се редуват, за да може родителите със своята опитност да включват обрати в сюжета, да насочват повествованието в избрана от тях посока, която да провокира любопитството и ентусиазма на малките и да им демонстрира колко необятно може да бъде въображението.



Камък - ножица - хартия



Играта е за двама. Децата стискат юмрук и казват "Камък, ножица, хартия. Раз, два три!"



На три всеки от тях едновременно показва кое от трите е избрал.



Камък е стиснат юмрук. Ножица е с разтворени показалец и среден (като зайче). Хартия е изпъната длан.



Кой печели?



Камъкът побеждава ножицата, защото може да я счупи.



Ножицата побеждава хартията, защото може да я среже.



Хартията побеждава камъка, защото може да го покрие.



Ако избраните предмети съвпадат - няма победител.



Аудиокниги



Четенето в колата не винаги е добра идея, особено ако имате проблеми с прилошаване. Но аудиокнигите са отличен вариант при пътуване. Може да подготвите дискове с любими детски приказки или да се абонирате за приложение за аудиокниги. Драматизациите увличат децата и ви гарантират пълна тишина и концентрация. А когато децата спят, използвайте времето да си пуснете своята любима аудиокнига.



Освен с книги, запасете се и с дискове с любими детски песни, които да си пеете с пълно гърло заедно в колата.



Няколко общи съвета



Имайте предвид, че колкото по-малки са децата, толкова по за кратко задържат внимание и концентрация върху едно занимание. Въоръжете се с арсенал от "изненади".



Съобразете планираните на път игри и занимания с пространството. Не бива да изискват много материали, да цапат прекалено. Добре е и да не са свързани с вглеждане в лист/книга, тъй като на детето може да му прилошее от това.



Планирайте пътуване спрямо режима на детето на сън, бодърстване, хранене. Осигурете кратки почивки по маршрута.



Въоръжете се с дребни закуски. От скука в колата децата често огладняват, дори и да не е време за хранене. Според маршрута и времето за пътуване, предвидете твърди плодове, хапки, гризинки и други лесни за съхранение и хапване "на крак" неща.



За най-малките - не забравяйте да вземете няколко любими играчки, които носят на детето успокоение и чувство за комфорт.



Сложете си широката усмивка, мислете за крайната дестинация на пътуването и не забравяйте, че и вие като дете не сте обичали да стоите мирно в колата.