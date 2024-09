Кои са храните, които благоприятстват мозъчната функция

© Точно както няма вълшебно хапче за предотвратяване на когнитивни нарушения, така и няма храна, която може да осигури напълно бистър ум с напредване на възрастта. Диетолози подчертават, че най-важната стратегия е да се следва здравословен режим на хранене, богат на плодове, зеленчуци, бобови култури и пълнозърнести храни. Опитайте да извлечете протеини от растителни източници и риба и избирайте здравословни мазнини, като зехтин и рапица вместо наситени мазнини.



Според статия на Harvard Health Publishing най-добрите храни за мозъка са тези, които защитават сърцето и кръвоносните съдове, включително:



Орехи



За никой не е тайна, че ядките са отличен източник на протеини и здравословни мазнини, а един по-специален вид ядки също може да подобри паметта. Проучване от UCLA свързва по-високата консумация на орехи с подобрени резултати от когнитивните тестове. Орехите са с високо съдържание на вид омега-3 мастна киселина, наречена алфа-линоленова киселина (ALA). Диетите, богати на ALA и други омега-3 мастни киселини, са свързани с по-ниско кръвно налягане и по-чисти артерии. Това е добре както за сърцето, така и за мозъка.



Листни зеленчуци



Зеле, спанак, къдраво зеле, броколи и т.н. са богати на полезни за мозъка хранителни вещества като витамин К, лутеин, фолат или още фолиева киселина и бета каротин. Изследванията показват, че тези растителни храни могат да помогнат за забавяне на когнитивните нарушения.



Мазни видове риба



Мазната риба е изобилен източник на омега-3 мастни киселини и здравословни ненаситени мазнини, които са свързани с по-ниски кръвни нива на бета-амилоид. Това е протеинът, който образува увреждащи бучки в мозъците на хора с болестта на Алцхаймер.



Препоръчително е да ядем риба поне два пъти седмично, но изберете сортове с ниско съдържание на живак, като сьомга, треска, консервирана риба тон и минтай. Ако не сте фен на рибата, попитайте Вашия лекар за приема на добавка с омега-3 или изберете земни източници на омега-3 като ленено семе, авокадо и орехи.



Горски плодове



Горските плодове също помагат за подобряване на паметта. Проучване, направено от изследователи от болницата Brigham and Women's в Харвард, установи, че жените, които консумират две или повече порции ягоди и боровинки всяка седмица, забавят влошаването на паметта с до две години и половина.



Чай и кафе



Сутрешната чаша кафе или чай може да предложи повече от просто краткотрайно повишаване на концентрацията. В проучване, публикувано в The Journal of Nutrition, участниците с по-висока консумация на кофеин са постигнали по-добри резултати при тестове за умствена функция. Кофеинът може също да помогне за укрепване на нови спомени, според други изследвания.