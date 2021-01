"Капките" обещават ударно завръщане, макар и без участието на Рачков

© Уникалното шоу за звездни преобразявания "Като две капки вода“ се завръща с девети сезон, любими звезди и много изненади. Тази пролет предаването отново ще завладее ефира с позитивни емоции, несравнимо забавление и удивителни артистични превъплъщения.



След участието на най-известните имена в българския шоу бизнес, новото издание ще представи на публиката селекция от едни от най-впечатляващите участници през последните осем години. "Като две капки вода“ сезон 9 – All Stars ще постави един до друг на сцената имена, останали в историята с ярко присъствие, въздействащи имитации и неповторимо шоу. "Сред общо 65 участници избрахме 8 от най-атрактивните майстори на преобразяването, които владеят сцената и публиката. За да вземем това решение, направихме сериозно проучване на базата на зрителския интерес и гласуването за участниците през годините. Очаква ни един от най-добрите сезони на "Като две капки вода“!, споделя продуцентът на шоуто Магърдич Халваджиян. Въпреки отличното си представяне и натрупания опит на сцената на шоуто, звездите ще трябва да надминат себе си и да демонстрират своя имитаторски талант в артистична битка за любовта на зрителите в сезон 9 – All Stars.



Един от най-емблематичните участници – Геро също ще се присъедини към шоуто – този път в ролята на водещ. След успешния тандем с Васил Василев-Зуека в последното издание на "Маскираният певец“, двамата ще си партнират в предстоящия девети сезон на "Като две капки вода". "Обичам "Като две капки вода“! Имах възможност да усетя тръпката на преобразяванията като участник в шоуто, да бъда гост в журито, а тази година ще имам честта да водя със Зуека едно истинско събитие в телевизионния ефир“, разказва актьорът, който в четвърти сезон спечели публиката с поредица забавни преобразявания и голяма доза хумор.



Кои ще бъдат новите превъплъщения на звездните участници и каква неподозирана страна от себе си ще покажат в сезон 9 – All Stars на "Като две капки вода“, предстои зрителите да разберат.