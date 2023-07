Как кралското семейство на Великобритания прави пари?

© PA Wire Стана ясно колко пари е получило кралското семейство за последните дванадесет месеца. Въпреки това обаче кралското семейство не разчита единствено на държавните средства, за да гарантира своето съществуване. Как се издържа английската корона и колко струва тя на обикновения данъкоплатец?



Парите от данъкоплатците



За последната 1 година кралското семейство е получило близо 86.3 млн. паунда. За сравнение семейството е получило същата сума за периода 2021-2022 година.



Вече близо 10 години обаче текат ремонтни дейности по Бъкингамския дворец, които вече възлизат на стойност от около 369 млн. паунда. Добавяйки и всички разходи около възкачването на Чарлз III на престола, които възлизат на 107.5 млн. паунда. Това доведе до изтеглянето на близо 20 млн. от резервите.



Какво представлява Sovereign Grant?



Кралят и другите членове на семейството имат правото да използват парите за разходи, свързани с техните формални задължения.



Голяма част от парите отиват за поддръжка на имотите и земите, както и за покриване на разходите по обслужващия персонал.



Членовете на семейство са изпълнили близо 2700 официални визити в кралството и извън него в рамките на последната година.



Повече от 95 000 гости са присъствали на над 330 събития, организирани от короната.



Как се изчисляват средствата на Sovereign Grant?



Средствата се изчисляват на база част от печалбите от цялото недвижимо имущество на короната. Той се управлява независимо. Акциите са на стойност от около 16.5 млрд. паунда.



The Crown Estate само в Лондон притежава имоти за около 8 млрд. паунда. Сред притежанията на короната влиза и Regent Street, която е основната търговска улица в Уест Енд. Дружеството притежава почти половината от земята от бреговата линия на Англия, Уелс и Северна Ирландия.



Важно е уточнението обаче, че кралят не се разполага с това имущество. Всъщност той почти не го притежава. Кралят не може да го продава или задържа някаква печалба за себе си.



По традиция монархията взима 15% от печалбите на The Crown Estate за последните две години. Приходите отиват към хазната, но след това 15% се използват за Sovereign Grant.



През 2017 година обаче бе постигнато споразумение приходите да скочат до 25% за периода до 2027 година. Причината за това е да бъде подпомогнати финансово ремонтните дейности по Бъкингамския дворец.



През 2011 бе приет закон, с който, ако печалбите паднат монархът все още ще получава същата сума пари като през предходната година, но правителството ще покрива разликата.



В бъдеще обаче се очаква процентът, който се дава на кралското семейство, да спадне. В момента текат и обсъждания за това предложение.



През последните 6 месеца обаче The Crown Estate е регистрирало печалби от 1 млрд. паунда от шест нови офшорни въздушни ферми.



Новият крал вече няколко пъти подсказа, че ще иска повече пари да бъдат използвани за "благото на обществото“.



Как още печели короната?



Кралят печели пари и от т. нар. Duchy of Lancaster, което се предава от монарх на монарх.



То покрива близо 18 000 хектара земя - от Ланкашир до Йоркшир, както и в централните части на Лондон. Всичко това се оценява на близо 654 млн. паунда и всяка година носи допълнителни 20 млн. на короната.



Херцогът на Корнуол, който в момента е принц Уилям, пък печели от от т.нар. Duchy of Cornwall. Земите се оценяват на стойност от около 1 млрд. паунда и всяка година носят около 24 млн. на короната.



Печалбите от херцогствата могат да ползвани лично от краля и принца. Те обаче нямат право на никакви постъпления от продажбата на имотите в рамките на управляваните земи. Всички средства трябва да бъдат реинвестирани.



Плащат ли данъци монарсите?



Може би най-вълнуващият обществеността въпрос е свързан с това дали монарсите плащат данъци. През 1992 кралица Елизабет II доброволно предлага да плаща данъци върху парите, които печели. Крал Чарлз III в момента прави същото.



Двете херцогства, които споменахме по-горе, са освободени от корпоративен данък, но кралят и принцът доброволно плащат за средствата, които генерират.



Те не плащат данък върху капиталовите печалби, защото не могат да се облагодетелстват от увеличаването на активите на земите.



Представителите на семейството плащат данъци за всяка една частна инициатива.



Кралят обаче е освободен от плащането на такси върху наследството, което е получил след смъртта на Елизабет II.



Разходите на семейството



Разбира се, темата за разходите на кралската фамилия не спира да интригува обикновените хора. Много анализатори твърдят, че всички разходи на короната надхвърлят средствата, които им биват отпуснати от държавата.



Правителствените пари например не покриват разходите по охраната. Тя се покрива от полицията на метрополията.



За смъртта на Елизабет II са похарчени 162 млн. паунда на държавната хазна.



Все още няма данни за разходите по коронацията, но неофициалната информация показва, че сумата варира между 50 и 100 млн.



Изчисленията показват, че годишните разходи на държавата за кралското семейство, с включени разходи по охраната, възлизат на малко над 340 млн. паунда.



Какво печели държавата от поддържането на семейството?



Не е ясно точно колко приходи в хазната носи короната на Великобритания. Всеизвестен факт е обаче, че английското семейство привлича множество туристи от цял свят.



Въпреки това обаче съществува истински скептицизъм в британското общество относно ползите, които носи короната. Причината за това е, че де факто голяма част от активите е в тяхното недвижимо имущество, което не може да продадено.



Източник: BBC