Снощи "Забраненото шоу на Рачков" бе посветено на българския спорт. До водещия на сцената застанаха едни от най-добрите български спортисти в различни спортове.



Ето и някои от коментарите на зрители, публикувани в социалната мрежа Фейсбук:



- Развлекателно е, но би трябвало да се канят по-малко гости, за да има повече време за разговор с тях. Иначе беше добре да си спомним за тези наши спортисти.



- Тази вечер предаването беше много хубаво, пожелавам да поддържат тази тенденция, да бъдат все така позитивни, актуални... Благодаря за приятното време, прекарано пред екрана.



- Е, добре! Тази вечер предаването беше позитивно, с хора, които са истински успели, които имат какво да кажат и да покажат, и са добър пример за всички. След последните блудкави манджи, които ни поднесохте, тоя път беше супер!



- Брей без една злобна забележка, тц тц тц, шоуто си е същото, къде са плюещите, пак се повтарям - според темата и гостите



Димитър Рачков се впусна в своеобразни състезания с шампионите, които дадоха своя уникален принос в темата "Истината за българския спорт“. Освен Рафи Бохосян и неговият бенд, с музиката си очароваха Нели Петкова, Веско Ешкенази и Лъчезар Кацарски.



След страхотното брейк изпълнение на децата от "The Next Crew", зрителите на Нова видяха водещия за първи път в екип за борба. Сцената на шоуто се превърна в тепих при гостуването на олимпийската и световна шампионка по борба Станка Златева. В студиото тя представи и младите надежди на българската борба. Схватката между Рачков и трите боркини бе коментирана от Камен Алипиев-Кедъра, който с много смях припомни на феновете едни от най-големите бисери на българските спортни коментатори.



На дивана срещу Рачков застанаха и три момчета, които могат да бъдат вдъхновение и пример за изпитание на волята и духа – параолимпийците Михаил Христов, Денислав Коджабашев и Християн Стоянов. Веднага след тях в студиото влезе легендата на българския футбол Мартин Петров, който разказа вълнуващи истории от кариерата си, а малко по-късно двамата с водещия премериха уменията си по футбол на сцената. Вечерта бе закрита с песента "Somebody To Love" в изпълнение на Рафи Бохосян, бенда и със специалното участие на Веско Ешкенази