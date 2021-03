Фики показа тяло на Аполон, свалил е поне 30 килограма

© Младата фолк звезда Фики Стораро успя да свали за отрицателно време килограми и да покаже тяло на Аполон в последното издание на "Като две капки вода".



Причината беше образа му на Роби Уилямс, заради когото трябваше да заголи яко гръд и в крайна сметка зрителите видяха супер тяло му, което до вчера беше трудно да се повярва.



От последните изяви на Стораро-син е очевидно, че такова тяло е далеч от телосложението му. Не случайно певецът често е обвиняван, че взима различни медикаменти, за да постига бързи резултати. Особено коментирано бе участието му в тв реклама, където той е едър и далеч от образа на фитнес модел.



Снощната му изява обаче опроверга старата му обвивка и зрителите успяха да останат изумени от видяното, което е невъзможно без много упоритост в залите за спорт и не се случва за месец ходене на фитнес.



Дали обаче Фики е минал през този път плюс зверски глад без взимане на т.нар. химия? Иначе как за отрицателно време може да постигне такъв резултат, питаха се фенове на шоуто.



Според специалисти от предишните лайфове до момента, Фики е свалил поне 30 килограма, за да блесне като фитнес модел. Стораро показа не само плочки, но и стегнат задник, подчертан от клина, с който изпълни парчето Let Me Entertain You на Роби Уилямс. Екзалтиралият имитатор стигна дотам, че се развихри директно върху масата на журито, като Хилда Казасян се изчерви като домат.