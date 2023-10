Джон Бон Джоуви е "Личност на годината" на MusiCares

© MusiCares Джон Бон Джоуви ще бъде отличен като Личност на годината на MusiCares за 2024 г. на годишната благотворителна гала, която ще се проведе в Конгресния център на Лос Анджелис на 2 февруари 2024 г. — две вечери преди 66-те годишни награди Грами.



В допълнение към музикалните си постижения, Джон Бон Джоуви е признат за своята филантропска дейност. През 2006 г. той създава фондация Jon Bon Jovi Soul Foundation, която е посветена на прекъсването на цикъла на глад, бедност и бездомни хора.



"Наистина съм смирен да бъда тазгодишният носител на наградата MusiCares", каза Джон Бон Джоуви в изявление. "Работата на MusiCares с музикални професионалисти е жизненоважна за създаването на така необходимата подкрепа и уелнес програми, които култивират по-здравословна и по-жизнена общност за всички нас. Филантропската работа е крайъгълен камък в живота ми и винаги е вървяла в тандем с моята музикална кариера и постижения. Преди почти две десетилетия, когато създадох JBJ Soul Foundation и JBJ Soul Kitchens, видях от първа ръка и продължавам да виждам днес въздействието на благотворителната работа в общността. Знам това със сигурност: помагайки на общността си помагаме на себе си", каза великият музикант, който има два ресторанта, в които можеш да се храниш, без да плащаш и редовно сам сервира порции на бедните, а после мие чинии в кухнята.



Джон Бон Джоуви е на 61, което го прави най-младият соло изпълнител носител на отличието, откакто Дон Хенли получи отличието на 59 години през 2007 г. MusiCares обикновено избира артисти-ветерани, защото те имат десетилетия връзки в индустрията, което означава повече билети и маси, продадени за благотворителното събитие, отбелязва Billboard.



Джон Бон Джоуви е вторият роден в Ню Джърси, получил тази чест, след Брус Спрингстийн през 2013 г.



Това не е първият път, когато лидер на група или ключов член на действаща банда е почитан индивидуално. Том Пети (2017), Спрингстийн (2013), Боно (2003) и Хенли (2007) също бяха откроени. Две групи са получавали отличието: Aerosmith (2020) и Fleetwood Mac (2018).



Церемонията "Личност на годината" е едно от най-важните събития по време на Седмицата на Грами. Тя включва прием с коктейл, последван от вечеря и концерт с участието на други артисти, които отдават почит на носителя на отличието.



От 1991 г. парите, събрани от тази гала, отиват към програмите за здраве и човешки услуги на MusiCares, които подпомагат музикалната общност с физическо и психическо здраве, възстановяване от пристрастяване, превантивни клиники, непредвидени лични спешни случаи и помощ при бедствия.



"MusiCares е развълнувана да почете Джон Бон Джоуви на Гала за "Личност на годината" за 2024 г.", каза в изявление Лаура Сегура, изпълнителен директор на MusiCares. "Неговият забележителен принос към рокендрола не само остави незаличима следа в музикалната индустрия, но и в сърцата на безброй фенове по целия свят. Освен това дългогодишният му ангажимент да обслужва гладни и бездомни хора вдъхновява всички нас. Очакваме с нетърпение да го отпразнуваме и многото начини, по които е променил този свят".



Джон Бон Джоуви се присъединява към впечатляващ списък от скорошни отличени на MusiCares, включително Бери Горди и Смоуки Робинсън, Джони Мичъл , Флийтууд Мак и Доли Партън .



Групата Bon Jovi беше въведена в Залата на славата на рокендрола през 2018 г. Тя получи единственото си Грами до момента през 2007 г. за "Who Says You Can't Go Home", с участието на Дженифър Нетълс, което беше избрано за най-добра кънтри колаборация с вокали.







Групата е натрупала шест албума номер 1 в Billboard 200 – Slippery When Wet (1986-87), New Jersey (1988), Lost Highway (2007), The Circle (2009), What About Now (2013) и This House is not for sale (2016).



Bon Jovi отбеляза четири номер 1 хита в Billboard Hot 100 – "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer", "Bad Medicine" и "I'll Be There for You". В допълнение, Jon Bon Jovi има едно соло номер 1 в Hot 100, "Blaze of Glory" (от Young Guns II ).



Бандата има и един хит номер 1 в класацията Hot Country Songs – и колко рок групи могат да кажат това? – с гореспоменатия "Кой казва, че не можеш да се прибереш у дома", а песента води две седмици през май 2006 г.



От създаването си през 2006 г. Jon Bon Jovi Soul Foundation е осигурила повече от 700 единици достъпни и поддържащи жилища в 11 щата и е предоставила домове на 77 бездомни ветерани, заедно със стабилна подкрепа на място. Джон и съпругата му Доротея отвориха първия JBJ Soul Kitchen през 2011 г., обществен ресторант с нестопанска цел с модел на плащане напред и с положен труд, и оттогава са сервирали повече от 100 000 ястия на различни места.



Индивидуалните билети за събитието Личност на годината на MusiCare започват от 2500 долара. По-хубавите места са на цени от 3500 долара до 6000 долара. Масите с 12 места започват от 25 000 долара и достигат до 70 000 долара. Но пакет от три маси може да бъде закупен за 200 000 долара, с 10 000 долара отстъпка от цената.