Диетолог успокои: Не всяка захар е вредна за вас!

© Повечето от нас знаят, че яденето на твърде много захар не е добро за нас. Тъй като консумацията ѝ е свързана с опасности за здравето като затлъстяване, мастни чернодробни заболявания, диабет тип 2, сърдечни заболявания и рак, захарта заема едно от челните места в списъка с пороци, от които си струва да се откажем.



Но се оказва, че намаляването на приема на захар не само ви помага да избегнете вредите от прекомерната консумация – то също така може да доведе до изненадващи предимства, като не е нужно да чакате дълго, за да се възползвате от тях. Те включват "подобрено настроение, здраве на кожата, зъбна хигиена, когнитивна функция и дори спортни постижения“, казва Ейми Гудсън, диетолог в Далас.



Ето как можете да се възползвате от тези ползи, защо някои захари са по-притеснителни от други – и какво можете да направите, за да започнете да ограничавате приема на захар още днес.



Какъв вид захар е вредна за вас



Първото нещо, което трябва да разберете е, че не всяка захар е вредна за вас, защото има голяма разлика между естествените захари и добавените захари.



Естествените захари като глюкозата в хляба, фруктозата в плодовете (и много зеленчуци) и лактозата в млякото се срещат естествено. Те не само осигуряват енергия, но също така предлагат сладост и вкус, за да ни привлекат да ядем храни, които съдържат важни витамини, минерали и други хранителни вещества. Тези хранителни вещества компенсират съдържащата се в тях захар.



Мангото, например, съдържа повече естествени захари от почти всеки друг плод - повече от 20 грама в средно голямо манго. Но същото манго съдържа и протеини, калций, желязо, магнезий, калий, витамин С и, най-важното, много диетични фибри за "бавно усвояване на захарта, за да улесни тялото да се справи с нея“, казва Алис Лихтенщайн, водещ учен в Изследователския център за влиянието на човешкото хранене върху стареенето "Жан Майер“ (USDA HNRCA) на Университета “Тъфтс".



С други думи, да, вие получавате много захар, но също така получавате много важни хранителни вещества, от които тялото ви се нуждае, заедно с фибри, за да сте сигурни, че усвоява тази захар бавно, като по този начин минимизира скоковете на кръвната захар и ви зарежда с енергия за дълго.



Добавените захари, от друга страна, "са захари, които се въвеждат в храни или напитки по време на обработка, готвене или на масата", казва Гудсън. Те са обозначени като "добавени захари“ на етикета с хранителната стойност на храните. Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ препоръчва ограничаване на консумацията им до 50 грама на ден.



Има повече от 260 наименования за различни добавени захари върху етикетите на храните (всяка съставка, която завършва с "оза“ или "сироп“ е вид захар), които се добавят, за да се увеличи трайността на храната, да се увеличи текстурата или обема и най-често, за подслаждане или подобряване на вкуса на често нездравословни и ултра преработени храни. Още по-лошо, храните с добавени захари не осигуряват значими количества витамини, минерали или диетични фибри, които да ги компенсират.



"Ето защо добавените захари често се наричат "празни калории“, тъй като те са калории, на които липсват хранителни вещества“, обяснява Катрин Зерацки, диетолог в Клиника "Мейо“.



Как намаляването на добавените захари ви помага да избегнете опасности за здравето



Вредите, свързани с яденето или пиенето на твърде много добавени захари, са значителни и включват повишен риск от развитие на автоимунни заболявания като болестта на Крон и множествена склероза, високо кръвно налягане и повишен риск от повече от дузина различни видове рак. Проучване на BMC Medicine от 2023 г. показва също, че дори 5% увеличение на добавените захари води до 6% по-висок риск от сърдечни заболявания и 10% по-висок риск от инсулт.



Такива вреди възникват отчасти, защото всяка консумирана захар, която не се използва за енергия, се складира като мазнина, "което води до повишено наддаване на тегло и инсулинова резистентност – водещо до диабет, затлъстяване и свързаните с тях неблагоприятни резултати“, казва Илейн Хон, клиничен диетолог и специалист по грижа за диабета и обучение в Stanford Health Care.



Гудсън казва, че прекомерната консумация на захар може също да доведе до повишено съхранение на мазнини в черния дроб, допринасяйки за ограничена функционалност на жизненоважния орган - състояние, известно като мастна чернодробна болест.



Добавените захари също така подхранват лошите бактерии в червата, което може да доведе до хронично възпаление и дисбаланс на здравите организми. "Това е свързано с множество проблеми с психичното здраве“, казва Ума Найдо, психиатър, специалист по хранителни разстройства, практикуващ в Масачузетс и автор на This is Your Brain on Food.



Изненадващи ползи за здравето от отказването от захарта​



Отказването или ограничаването на добавените захари в диетата може да ви помогне не само да избегнете подобни негативни резултати за здравето си, но също така може да подобри качеството ви на живот, донякъде защото консумацията на по-малко захар намалява производството на група вредни молекули, известни като AGEs, които са свързани с преждевременно раждане. стареене и хронични заболявания като болестта на Алцхаймер.



"Когато излишната захар присъства в кръвния поток, тя може да се свърже с липиди или протеини като колаген и еластин и да допринесе за стареенето на кожата, като бръчки и загуба на еластичност“, казва Джен Месер, диетолог и президент на Академията по хранене и диететика в Ню Хемпшир.



Това е една от причините, поради които е доказано, че консумацията на по-малко захар подобрява здравето на кожата ви. Друго проучване показва, че захарта влияе върху качеството на съня, тъй като стимулира мозъка и по този начин затруднява заспиването, също и като повишава нивата на кръвната захар, причинявайки енергийни сривове и силен глад, което може да ви събуди, когато се чувствате жадни, гладни или трябва да използвате тоалетната.



И тъй като захарта може да блокира химикалите в мозъка, които помагат за регулирането на емоциите, тя може да повлияе и на настроението ви. Хон казва, че това е една от причините намаляването на добавените захари също да "намали риска от депресия“. Ето защо ограничаването на консумацията може да подобри нивата на стрес.



"Намаляването на добавените захари също така може да повиши спортната издръжливост чрез стабилизиране на нивата на кръвната захар“, добавя Гудсън.



Дори временно намаляване на захарите може да осигури ползи



Най-голяма полза ще имате когато спрете или намалите приема на захар за постоянно или за продължителни периоди от време, но дори временното ѝ ограничаване може да бъде полезно за вас. "Едно малко проучване показа, че юноши и тийнейджъри с чернодробна стеатоза, които следват диета с ниско съдържание на захар едва за осем седмици, подобряват здравето на черния си дроб“, казва Зерацки.



Уолтър Уилет, професор по епидемиология и хранене в Harvard T. H. Chan School of Public Health, казва, че намаляването на приема на добавена захар може "бързо“ да намали риска от диабет тип 2: "Говорим за потенциални подобрения в рамките на дни или седмици, не месеци или години."



Ограничаването на приема на захар преди изпит може да ви помогне да мислите по-ясно, тъй като има доказателства, че захарта възпрепятства способността на човек да се фокусира - плюс допълнителни изследвания, които показват, че може да блокира рецепторите на паметта в мозъка.



Краткосрочното намаляване на добавената захар също може да ви помогне да избегнете енергийни сривове и да намалите глада си за захар като цяло, "улеснявайки поддържането на енергия и по-здравословни навици в дългосрочен план“, казва Гудсън.



Съвети за намаляване на приема на захар



За да извлечете ползите от отказването от захарта, започнете, като определите чрез кои храни и напитки консумирате твърде много добавени захари.



"Най-важната стъпка е да избягвате газирани напитки или други подсладени със захар напитки – или да ги приемате само от време на време“, съветва Уилет. Наистина, една бутилка Coca-Cola от 500 мл съдържа 65 грама добавени захари – 30% повече от целия дневен лимит за повечето хора.



Месер казва, че също така е наложително да си създадете навика да проверявате етикетите на храните за съдържание на добавена захар, пише nationalgeographic.bg.



Тя също така предлага постепенно намаляване на количеството захар, използвано в рецептите, или замяната му с подправки като канела, индийско орехче, ванилия или екстракт от бадеми. "Те добавят вкус, без нужда от допълнителна захар“, казва тя.



"Като правите малки, последователни промени, за да намалите приема на захар“, повтаря Гудсън, "ще се почувствате по-добре, ще имате повече енергия и ще подобрите здравето си както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.“