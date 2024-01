Бритни Спиърс: Никога няма да се върна в музикалната индустрия

© Бритни Спиърс опроверга слуховете за предстоящ албум, писа Billboard.



"Само да сме наясно - повечето новини са боклук“, написа тя в дълъг пост в Instagram в сряда (3 януари) до снимка на картината на художника Гуидо Рени, Саломе, носеща главата на Св. Йоан Кръстител. "Продължават да твърдят, че търся случайни хора, за да направя нов албум … Никога няма да се върна в музикалната индустрия!!!“



Публикацията на Спиърс идва по повод изданията Page Six и US Sun, които писаха, че суперзвездата работи с Charli XCX и Джулия Майкълс по съвместното написване на дългоочаквания 10-ти студиен албум. Последният албум на певицата беше Glory от 2016 г., но също така си партнира с Елтън Джон за сингъла "Hold Me Closer“ от 2021 г.



"Когато пиша, пиша за забавление или за други хора!!!“, продължи Спиърс в поста си. "За тези от вас, които са чели моята книга, има много неща, които не знаете за мен... Написах над 20 песни за други хора през последните две години!!! Аз съм анонимен писател и искрено се наслаждавам на това!!! Хората също така казват, че КНИГАТА МИ Е ИЗДАДЕНА БЕЗ МОЕТО ОДОБРЕНИЕ НЕЗАКОННО и това е далеч от истината... Чели ли сте новините наскоро??? Толкова съм ОБИЧАНА и благословена!!!"



Звездата наскоро издаде дългоочакваните си мемоари "Жената в мен“, а книгата се появи на пазара през октомври.