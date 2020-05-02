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|Ðîãà÷åâ è Äèìèòðîâ íàïðàâèõà îãëåä íà ùåòèòå îò çåìåòðåñåíèåòî â Ïëîâäèâ
"Íÿìà ïîñòðàäàëè õîðà, íÿìà ïàíèêà, ðàçìèíàõìå ñå ñ íåçíà÷èòåëíè ùåòè. Íàïðàâåíè ñà îãëåäè íà ïîñòðîéêèòå, çà êîèòî èìàìå ïîäàäåíè ñèãíàëè, íî íå ñà óñòàíîâåíè êîíñòðóêòèâíè íàðóøåíèÿ èëè îïàñíè ïóêíàòèíè", êîìåíòèðà Çäðàâêî Äèìèòðîâ.
Ïî íåãîâî ðàçïîðåæäàíå å íàïðàâåíà ïðîâåðêà îò Îáùèíñêè èíñòèòóò "Ñòàðèíåí Ïëîâäèâ", êîÿòî å óñòàíîâèëà, ÷å â ðåçåðâàòà ñúùî íÿìà ñåðèîçíî çàñåãíàòè ñãðàäè. Åêèï íà äðóæåñòâîòî íàïðàâè ïúëåí îáõîä íà Ñòàðèÿ ãðàä, ñúîáùè íåãîâèÿò äèðåêòîð Áîãîìèë Ãðîçåâ. Êîíñòàòèðàíî å åäèíñòâåíî ïàäàíå íà ìàëêà ÷àñò îò ìàçèëêàòà íà êúùà "Ãåîðãè Ïàâëèòè" (ò. íàð. Ñèíÿ êúùà).
Ñãðàäàòà, êîÿòî ñå ñòîïàíèñâà îò îáùèíñêèÿ èíñòèòóò, å â àâàðèéíî ñúñòîÿíèå îò ãîäèíè, ïðåäâèä êîåòî "Ñòàðèíåí Ïëîâäèâ" å ïîäàë â êðàÿ íà ôåâðóàðè 2020 ã. äîêóìåíòè çà êàíäèäàòñòâàíå çà ôèíàíñèðàíå îò Ìèíèñòåðñòâî íà êóëòóðàòà, óòî÷íè Ãðîçåâ. Ñúñ ñðåäñòâàòà ñå ïðåäâèæäà äà áúäå íàïðàâåí öÿëîñòåí ðåìîíò íà ôàñàäàòà è ïðîçîðöèòå íà êúùà "Ïàâëèòè". Òÿ å ïàìåòíèê íà êóëòóðàòà îò ìåñòíî çíà÷åíèå. Äðóãè ñåðèîçíè êîíñòðóêòèâíè ïðîáëåìè ñ îáùèíñêèòå, äúðæàâíèòå è ÷àñòíèòå êúùè íà òåðèòîðèÿòà íà Ñòàðèÿ ãðàä, âúçíèêíàëè â ñëåäñòâèå íà çåìåòðåñåíèåòî, íå ñà êîíñòàòèðàíè.
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