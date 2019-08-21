От 23 август жителите и гостите на Благоевград ще могат да се насладят на Лятно кино

© Благоевград и Кинематограф вече имат авантюра със зимните киновечери, а сега връзката преминава на следващ етап – лятно кино под звездите пред Операта! Благоевград и Кинематограф ще танцуват танца си на площад Македония под формата на прожекции на най-новите и добри къси български и чуждестранни филми в жанра на късото кино през август и септември. Преоткрийте благоевградските вечери с чашка култура на открито и я споделете с други любители на младото ни филмово изкуство.



Заповядайте на 23 август в 21:00 часа, среща под звездите!



Вход свободен!



Програма на прожекциите:



23.08.2019 г.



21:00 ч.



1. КАК ДА НАДЕБЕЛЕЕМ ЗДРАВОСЛОВНО-Режисьор: Кеворк Асланян | България | 2016



2. МОЖЕ БИ УТРЕ-Режисьор: Мартин Илиев | България | 2017



3. СЛАДКИ-Режисьор: Деян Цвятков | България | 2018



4. НЕПОЗНАТИ-Режисьор: Камелия Петрова | България | 2019



5. PREMATURE-Режисьор: Гюнхилд Енгер | Норвегия | 2013



30.08.2019 г.



21:00 ч.



Нова българска анимация:



1. СИВО-Режисьор: Иван Русев | България | 2005



2. FLUTTER-Режисьор: Владимир Тодоров | България | 2016



3. ЗАРАДИ МАМА-Режисьор: Антоанета Четрафилова | България | 2013



4. ЩАСТИЕ-Режисьор: Димитър Димитров | България | 2017



5. КРЪВТА-Режисьор: Велислава Господинова | България | 2012



6. СИВО И СИВО-Режисьор: Борислав Ингилизов | България | 2012



7. ПОРТАЛИ-Режисьори: Симеон Сокеров, Виктор Мъжлеков | България | 2013



8. 20 РИТНИКА-Режисьор: Димитър Димитров | България | 2017



9. ИМИТАТОР-Режисьор: Дани Лазаров | България | 2012



10. МИКРОРАЙОН-Режисьор: Ивелина Иванова | България | 2017



11. ЖАР ПТИЦА-Режисьор: Велислава Господинова | България | 2017



12. МАЛОУМНОТО ДЕТЕ-Режисьор: Анимитър | България | 2017



13. ВЪЛШЕБНИЯТ СЛАДКИШ НА ЛЕЛКА БРЕЛКА-Режисьори: Димитър Димитров, Свилен Димитров | България | 2014



03.09.2019 г.



20:30 ч.



1. ЗЕВС-Режисьор: Павел Веснаков | България | 2015



2. БАТМОБИЛ-Режисьор: Деян Барарев | България | 2016



3. THE ARTIST-Режисьор: Джонас Гримас | Швеция | 1987



4. THE SMOKE-Режисьор: Иван Плечев | Русия | 2017-



5. СИНЪТ-Режисьор: Христо Симеонов | България | 2015



13.09.2019 г.



20:30 ч.



1. ДОБРИ-Режисьор: Орлин Милчев | България | 2016



2. ОБИР-Режисьор: Мария Николова | България | 2017



3. НА ЧЕРВЕНО-Режисьор: Тома Вашаров | България | 2016



4. 10 МЕТРА И НЕЩО-Режисьор: Йордан Михайловски | България | 2019



5. THE ROAD FROM KARAKOL-Режисьор: Фиц Кахал | САЩ | 2013



20.09.2019 г.



20:30 ч.



1. ШШШТ... ПОПЕЙ МИ!-Режисьор: Андрей Волкашин и Петър Вълчев | България | 2012



2. SEEN-Режисьор: Петър Бояджиев и Николай Драганов | България | 2019



3. ПАРТНЬОРИ-Режисьор: Деймиън Ривера | България | 2017



4. TWO CARS, ONE NIGHT-Режисьор: Таика Уаитити | Нова Зеландия | 2003



5. БРАК-Режисьор: Слава Дойчева | България | 2018



27.09.2019 г.



20:30 ч.



Чуждестранно кино:



1. I KNOW YOU FROM SOMEWHERE-Режисьор: Andrew Fitzgerald | САЩ | 2016



2. THE CLAP-Режисьор: Geoff Lindsey | Великобритания | 2004



3. PIPAS-Режисьор: Manuela Moreno | Испания | 2013



4. THE VALUE OF WORK-Режисьор: David Graeber | Великобритания | 2016



5. EINSTEIN-ROSEN-Режисьор: Olga Osorio | Испания | 2016



6. THE GLOAMING-Режисьор: Niko NoBrain | Франция | 2010



7. THE 7 INGREDIENTS OF CREATIVITY-Режисьор: Cedric Villani | Великобритания | 2016



8. OUT OF THE WATER-Режисьор: Duong-Van-Huyen-Simon | Франция | 2018



9. IN BETWEEN-Режисьор: Rolf Steinmann | Германия, Норвения | 2015



10. THE OCEANMAKER-Режисьор: Lucas Martell | САЩ | 2014



11. OVERVIEW-Режисьор: Guy Reid | Великобритания, САЩ | 2012



12. FINAL OFFER-Режисьор: Mark Slutsky | САЩ | 2018