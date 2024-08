Байкушев: Място за индустрия е долината на река Струма, само там има газ, 3 подстанции, директен достъп до магистралата, достъп до хората от града

© Десетки благоевградски фирми и представители на местни и международни компании участваха в първото издание на бизнес форума "Защо в Благоевград", който се проведе днес в сградата на Камерна опера и Читалището в областния център. Събитието, което продължи над 5 часа е част от инициативата "Ела си в Благоевград", която Община Благоевград организира.



Бизнеси в сферата на строителството, IT технологиите, туризма, производството и др. бяха заели местата си. На целодневното изложение гостите имаха възможност да разговарят с работодатели и професионалисти в различни сфери и да обменят идеи и контакти.



Форумът "Защо в Благоевград" бе открит от Боряна Шалявска, зам.-кмет по образование, бизнес развитие, здравна и социална политика.



Първи с презентация се включи кметът на община Благоевград Методи Байкушев, който представи подробно бъдещи проекти, за които администрацията ще кандидатства за финансиране чрез национални и европейски програми, както и визията си за стратегическо развитие на Благоевград и привличане на инвестиции.



"Всеки три месеца Националният статистически институт представя данни за средната заплата в България, според които Благоевград е на последно място по заплащане. Не е! От 2019 г. до 2023 г. доходите растат и тези данни са конкретно за общината от НСИ. Показателите, според които Благоевград е на последно място касаят областта и това е така, защото ние сме една от най-големите области – 14 общини, сред много от тях преобладават села. Важно е да оценяваме къде се намираме и накъде трябва да вървим според реалните данни за общината ни", каза кметът Методи Байкушев.



Той съобщи, че за първите 5 месеца на 2024 г. в община Благоевград са се регистрирали нови 471 души от други български градове. Дерегистрирани са само 7 души.



"Ние трябва да привлечем повече инвеститори, да има повече конкуренция на пазара на труда, което по естествен път ще повиши възнагражденията и ще доведе още хора в нашия град. За да създадем подходяща среда ние имаме 2 насоки, в които да работим. На първо място е стратегическото развитие на Благоевград като териториално устройство – как изглежда нашият град и как трябва да се развива от гледна точка на това къде и какво да се строи, както и какви площи можем да предоставим на бизнеса.



Второто направление е как подобряваме градската среда, какви условия създаваме, така че човек да се чувства тук на мястото си", подчерта той.



Пред присъстващите кметът представи Общия устройствен план на общината.



"Границите на града са там, където ние – гражданите на Благоевград живеем, всичко останало представлява планина или 90% от територията на Благоевград. Тя е вълшебна, имаме 3 достъпа до Национален парк Рила, на нашата територия е и един от малкото биосферни резервати в света в списъка на ЮНЕСКО. Селата Бучино, Лисия, Покровник и др. малки населени места достигат почти до 2000 м. надморска височина. Всичко това е прекрасно, но когато ни попитат защо в Благоевград не се правят толкова много заводи, като например в Пловдив, трябва да си дадем сметка, че 90% от тяхната територия е поле, а при нас планина.



Единственото място, където можем да развиваме индустрия е долината на река Струма, само там е равно и има газ, 3 подстанции, директен достъп до магистралата, достъп до хората от града, вода и канал – това е всичко с което разполагаме, само тук можем да структурираме територията си по начин, където да можем да привлечем инвеститори.



Към момента, това което успяхме да направим е, че започнахме процедура за вкарване в регулация на малка индустриална зона от 110 дка. на бившите "Черешарници" в района на Долно Церово. Подготвяме и задание за промяна на Общия устройствен план, с която да вкараме в регулация множество частни и общински имоти, подходящи за индустриално производство. С това от една страна ще облекчим собствениците, а от друга ще създадем условия за привличане на инвеститори.



Във форума участваха планинският водач Маргарита Ангелова, която разказа защо е избрала Благоевград пред София и как отглежда децата си в село Лешко, Борислав Междуречки от "Грийнстар", който мести бизнеса си в Благоевград от Лондон, за да създава красиви и зелени пространства в родния си град, участва още Ангел Иванчев от водещата немска компания за производство на високотехнологични протези – "Оттобок", която развива дейността си в Благоевград. Той съобщи, че над 300 души работят в предприятието. В програмата се включиха Люпчо Христов от IT компанията "Клеврет", който развива дейността си тук и Александър Сукалински от транспортната фирма "Глориър", която само за последните 3 години бележи сериозен ръст.



Разговорът за образованието също бе сред акцентите на днешното събитие. За възможностите и предизвикателствата, пред които са представени учителите и учениците разговаряха доцент доктор Вяра Кюрова от ЮЗУ "Неофит Рислки", Анна Спасова, регионален мениджър за България от АУБ, Теодора Мелниклийска от ПМГ "Сергей Корольов", Атанас Илиев от ПГЛТП, Мария Стоянова от ЕГ "Академик Людмил Стоянов", Димитрина Гошева от VIII СУ"Арсени Костенцев", Антоанета Григорова, директор на Детска градина номер 1 "Ведрица" и Царимира Георгиева от ЦЛТРДБ.



Финал на бизнес форума постави кметът Методи Байкушев. "Днес успяхме да чуем много вдъхновени хора, които са видели в Благоевград най-доброто място за живот и за развиване на бизнес. Целта на събитието бе да покажем, че Благоевград има потенциал, който заедно можем да развием за по-доброто ни бъдеще. Заедно можем. Благоевград може.", каза той.



В изложението участваха фирмите "Карлсберг", "Оттобок", "Ванико", "Адрес", "Явлена", "Клеврет", "Грийнстайл", "Грома холд", "Палър партнър салюшънс", IT академия "Атлас", "Солар про", "Юнайтед енерджи", "Омнибот", "Алфатур", "Екоботълс", "Глориър", "Еко ботълс", "The Hub", "Бейкър Тили", "Конет софт" и др., както и организациите Фокус МТСП и Клуб за бъдеще – Благоевград.



Видео от бизнес форума можете да откриете тук



По-рано днес като част от инициативата "Ела (си) в Благоевград" бе организиран и поход до Кръста, в който участие взеха десетки любители на природата. Тази вечер събитията продължават на бейзболното игрище със спортни игри, документален филм за "Пирин", барбекю и много хубава музика с "Бандана". Гвоздеят на вечерта ще бъдат забавните Игор и Иван.